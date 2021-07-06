أستاذي عيسى الحلو





بكل مشاعر الحزن والاسى، أنعي لكم استاذي، الكاتب الاديب، القاص، المهذب، رقيق الحاشية، الدؤوب، المحبوب، (عيسى الحلو)، واحد، إن لم نشتط، ونقول الوحيد، من اهم الذين بنوا، في صمت ونكران ذات، وبعد عن الاضواء، صرح الادب والثقافة السودانية، فان لم يستقم لنا قول الاوحد، فهو دون جدال، اهمهم على الاطلاق، بدونه ما تعرفنا، علي كل نجوم الشعر والنقد، والتشكيل، والقص في بلادنا، ولا تعرفنا، علي هويتنا الثقافية السودانية، يكفي ملحقه الادبي الثقافي، شاهدا عليه، عبر عصور، معظمها كدر، واغبر، ولكنه واصل اشعاعه كالكوكب الدري.

انعي لكم مثابرته، وصبره الجم، انعي لكم جلده ومكابدته واخلاصه، فيا سودان انك لمدين لمثل هكذا بطل من زماننا، وازمنة سابقة وازمنة قادمة.

لك محبتي واحترامي وتجلتي، في الأولين والآخرين.

تاج السر الملك

صحيفة التحرير