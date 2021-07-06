ما هي أساب الحزام الناري وأهم أعراضه وطرق العلاج ؟





الحزام الناري هو عدوى فيروسية تسبب طفحًا جلديًا مؤلمًا، وعلى الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي مكان من جسمك، إلا أنه يظهر غالبًا على شكل شريط واحد من البثور تلتف حول الجانب الأيسر أو الأيمن من الجذع.

سبب الإصابة

وتحدث هذه العدوى بسبب نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، حيث إنه بعد إصابتك بجدري الماء، يكون الفيروس غير نشط في الأنسجة العصبية بالقرب من الحبل الشوكي والدماغ، وبعد سنوات، قد ينشط الفيروس في هيئة الحزام الناري.

ورغم أن الحزام الناري قد يكون مؤلمًا للغاية إلا أنه غير مهدد للحياة، ويمكن أن تساعد اللقاحات في تقليل خطر الإصابة به، كما يمكن أن يساعد العلاج المبكر في تقصير مدة الإصابة وتقليل فرصة حدوث مضاعفات.

علامات وأعراض الإصابة بـ الحزام الناري

ألم أو حرقة أو تنميل أو وخز

حساسية للمس

طفح جلدي أحمر يبدأ بعد أيام قليلة من الألم

بثور مملوءة بالسوائل تنفتح وتتقشر

الحكة الشديدة

الحمى

صداع الراس

الحساسية للضوء

إعياء

متى ترى الطبيب ؟

اتصل بطبيبك على الفور في المواقف التالية:

إذا حدث الألم والطفح الجلدي بالقرب من العين، حيث إنه إذا تُرك دون علاج فيمكن أن يؤدي إلى تلف دائم في العين.

أسباب الإصابة بـ الحزام الناري وأعراضه

إذا كنت تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر؛ لأن العمر يزيد بشكل كبير من خطر إصابتك بمضاعفات.

في حالة إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من ضعف في جهاز المناعة (بسبب السرطان أو الأدوية أو المرض المزمن).

إذا كان الطفح الجلدي منتشرًا ومؤلمًا.

هل المرض معدٍ؟

يمكن لأي شخص مصاب بهذا المرض أن ينقل الفيروس إلى أي شخص غير محصن ضد جدري الماء، ويحدث هذا عادة من خلال الاتصال المباشر مع القروح المفتوحة.

لذلك إذا كنت مصابًا بالمرض، فأنت على الأرجح مُعدٍ ويجب أن تتجنب الاتصال الجسدي مع أي شخص لم يُصب بعد بجدري الماء أو لم بأخذ لقاح جدري الماء، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.

صحيفة المواطن