معتصم محمود يكتب.. انتخابات الخرطوم روائح تزكم الأنوف





ـ يتأهب اتحاد الخرطوم لإجراء انتخابات تكميلية لشغل منصب رئيس الاتحاد وأمين المال ومقعدي أندية الأولى والمجموعية .

▪️التنافس الانتخابي يجري بهدوء في كافة الشواغر عدا كرسي الرئاسة الذي شهد ممارسات مؤسفة لم يعرفها اتحاد الخرطوم من قبل بل لم تشهدها الساحة الرياضية .

▪️صحيح أن أي انتخابات يشوبها شيء من الأساليب غير المشروعة لكنها ليست بهذا السفور ولا بهذه الطريقة التي تتحدى القانون .

▪️الرشاوى باتت على عينك يا تاجر وبالصور كمان والأرقام باتت معلنة بمكبرات الصوت !!

▪️المؤسف أن عدداً من قيادات اتحادات الخرطوم شاركت في مهرجانات شراء الذمم بل كانوا حضوراً في عدد من جلسات (اقبض واحلف) !!

▪️الإعلام الرياضي لم يكن بعيداً عن أكبر عملية شراء ذمم تشهدها الساحة الرياضية .

▪️الأقلام المعروضة لمن يدفع أكثر تورطت في سوق النخاسة وباعت أقلامها لصاحب الملف الأسود !!

▪️ملف معلوم للشارع الرياضي كما هو معلوم للجهات العدلية .

▪️الإعلام الرياضي الذي تقع عليه مسؤولية حماية الساحة الرياضية من أصحاب السوابق الذين لهفوا أموال الناس وهربوا خارج البلاد بات مطبلاً لهؤلاء مقابل حفنة مال!

▪️الأرشيف الذي لا يكذب سيحتفظ لهذه الأقلام بما كتبوا ويوم الحساب لن يكون بعيداً.

▪️يتشرف إعلام المبادئ والقيم بالوقوف خلف

مرشح الرئاسة الجنرال محمد حسن مضوي الذي تعرفه أحراش الجنوب مقاتلاً وقائداً مهاباً .

▪️نقف خلفه لأنه مرشح أندية منطقة الخرطوم صاحبة المنصب وفقاً للعرف الذي ظل متبعاً لعشرات السنين .

▪️نقف خلفه لأنه صاحب تجربة إداريه أكثر من ناجحة بنادي الجريف ذلك النجاح الذي جعل أندية الخرطوم تختاره رئيساً لتجمع أنديتها .

▪️نجاح الجنرال مع ناديه الجريف يقابله فشل ذريع لمنافسه الذي الذي هوى بناديه (الناصر) لليق .

▪️ من فشل في ناديه كيف يتقدم ليكون مسؤولاً عن نحو مائتي ناد !!

▪️نقف خلف الجنرال مضوي لأن سيرته الذاتية ناصعة البياض فلا هو محتال ولا هو صاحب سوابق .

▪️نقف خلف الجنرال لأنه صاحب شهادة عليا وخريج كلية حربية وليس فاقد تربوي.

▪️مين الفاقد التربوي !!

▪️ثقتنا لا تحدها حدود في الأندية رغم ضجيج الصفيح الفارغ .

▪️ المهرجانات وموائد ملء البطون ليست مؤشراً للعملية الانتخابية .

▪️عديد الأندية نظمت مهرجانات قبل أن توفق أوضاعها وكم من إداري لا علاقة له بأي نادٍ حضر موائد حشو البطون والجيوب .

▪️مدرب لطيف خفيف الدم سألته عن سبب حضوره لإحدى موائد حشو البطون والجيوب وهو غير منتمٍ لأي نادٍ فقال (زول فرحان بوزع قروش والدنيا عيد).

▪️مبروك يا كوتش حق الخروف .

▪️عموماً كلها أيام ويعرف المرشح الفرحان أن من يقبض المال ليس مأمون الجانب ولو أقسم .

▪️من يقبض المال ويبيع ذمته ليس بالصادق ولا الوفي فالأخلاق لا تتجزأ .

▪️ من يعمل بهدوء وينجز بصمت يكسب المعركة .

▪️خلف الجنرال مضوي رجال بقامة مصطفى وزة، هاشم خلف الله، حسنين، حسين قبالة، ماجد راس، مولانا ماجد، التوم، سعادتو خواجة .

▪️قامات بهذا الوزن خلف الجنرال ومنافسه مدعوم من شوية فرافير .

صحيفة الصيحة