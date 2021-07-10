معتصم محمود يكتب.. الوصيف والمستقبل المخيف





ـ فاجأ المريخ منافسه الشنداوي وانتزع منه نقطة غالية.

▪️لعب إبراهومه بثلاثة ارتكازات ولولا ذلك لاحتشدت الشباك الحمراء بمثلما احتشدت به أمام الوحدات .

▪️أضاع مبارك أبو شنب أضمن ثلاث نقاط ذلك أنه لن يجد فريقاً اضعف من الذي واجهه أمس الأول .

▪️أبو شنب احترم المريخ أكثر مما يجب وكان عليه المبادرة بالهجوم الكاسح سيما عن طريق الأطراف (طبنجة وكرنقو) حيث الطريق سالك

▪️عموماً الشنداوي أهدى الصدارة للأزرق والحسم سيكون في مباراة الوصيف القادمة أمام الخرطوم .

▪️في الليلة ديك سيتسع الفارق بين سيد البلد والوصيف لأربع نقاط ذلك أن من يتعسر أمام الشنداوي لن يصمد أمام الأولاد سيّما والخرطوم متخصص في الوصيف وجلاده .

▪️(بشة الكبير) جلاد الوصيف التاريخي موجود ضمن الإطار الفني للخرطوم وأكيد سيضع لمعاذ القوز واخوانه خارطة الطريق للشباك الحمراء .

▪️بالخرطوم المهاجم المرعب (طُلبه) أحد أفضل ثلاثة مهاجمين ببورصة الممتاز .

▪️الفارق بين الهلال ووصيفه لن يتوقف على النقاط الأربع بل سيتمدد لسبع نقاط كاملة عقب مباراة القمة .

▪️الوصيف الذي شهدناه أمام الشنداوي لن يصمد أمام الطوفان الأزرق في مباراة القمة حتى لو عاد الرباعي (عجب، حمو، خميس، التش) ففي وجود الرباعي خسر الوصيف عديد القمم .

▪الخروج بنقطة امام الشنداوي إنجاز يجب يُشكر عليه إبراهومة والفريق عطفاً على الظروف التي يؤدون فيها.

▪️الخلافات في المريخ تجاوزت مرحلة التشاحن الإداري والتباغض الإعلامي ودخلت مرحلة النيابة و الشرطة .

▪️المريخ بات على بُعد خطوة من الصدام الدموي بين عناصره وفي الأفق تلوح مخاطر التدخل الدولي .

▪️الأزمة المريخية الحالية لم يشهدها النادي الأحمر في تاريخه بل لم يشهدها أي ناد سوداني .

▪️أزمة مفتعلة صنعها إعلام المكرمات وصعّدها حتى وصلت للتدويل !!

▪️كانت الأمور تسير طبيعية وكان مجلس سوداكال يؤدي ما عليه من مهام حتى جاءت عمومية النظام الأساسي (2020) والتي أنجزها مجلس سوداكال بكل شفافية لكن إعلام الخراب قاد ضدها حملة مدفوعة الأجر مستعيناً بطابوره في الاتحاد العام بسبب مادة الإقامة الموجودة منذ الأزل في نظام المريخ الأساسي بل في أنظمة كل الأندية .

▪️ بسبب تلك المادة تم تجريد العمومية من شرعيتها ومن هنا بدأت الأزمه التي تناسلت لأزمات محلية ودولية ولاحل يلوح في الأفق بل مزيد من التعقيد .

▪️المؤسف أن فريق الكرة الذي ظل بعيداً عن الصراع بات في جوفه !!

▪️جناح (علي أسد) نقل الصراع للفريق وهو يعين حاتم كمدير كرة في وجود مدير كرة ممارس لعمله !!

▪️عطفاً على الظروف الماثلة نقول إن المريخ سيخسر مباراته القادمة أمام الخرطوم ولا شك أن ذلك سيسعد إعلام المكرمات.

▪️إعلام هتك الأعراض يزعم أن الانتصارات تقوي سوداكال لذلك يسعد لخسائر الأحمر .

ـ قال إيه (الجمهور لن يتحرك طالما الفريق ينتصر) !! المعنى واضح والمطلوب خسارة الفريق ليتحرك الجمهور !!

▪️الرأي عندي أن أزمة المريخ خرجت تماماً عن سيطرة أي جهة، لا الفيفا ولا الاتحاد ولا الوزارة ولا أي جهة بيدها الحل .

▪️الرأي عندي أن يكلف مجلس السيادة الفريق ياسر العطا (مسؤول ملف الرياضة بالسيادي) للجلوس مع سوداكال وتشكيل لجنة تطبيع ثلاثية القياده (الوالي، سوداكال، حازم) تتولى المهام الانتقالية وتسلم السلطة لمجلس منتخب في غضون (3) أشهر .

▪️مجلس السيادة وحده من يملك الحل وهو جهة مختصة ذلك أن المسألة المريخية باتت قضية أمنية لا رياضية.

▪️مجلس السيادة وحده من يرغم سوداكال على تقديم تنازلات ذلك أن بيده عديد الكروت التي تمكنه على إخضاع سوداكال ولا تسألوني ما هي .

صحيفة الصيحة