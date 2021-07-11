أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١م
🔵 صحيفة الوطن:
– إعادة تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير
– نائب رئيس حزب الأمة القومي يحذر من وصول الحرب للخرطوم
– الخارجية تسحب إعترافها بالقنصل حازم مصطفي
– وزير المالية يكشف نتائج زيارته للسعودية
– التوم هجو يكشف عن تباينات داخل شركاء الحكم
🔵 صحيفة السوداني:
– إعلان وحدة بين المجلس المركزي والأمة القومي والجبهة الثورية
– نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة تُوضِّح تفاصيل مُلابسات الإفراج عن معمر وميخائيل
– حركة الحلو تتمسك بطرحها في مسودة الاتفاق الإطاري مع الحكومة
– دعم أميركي لتأسيس أكاديمية للعدالة الانتقالية بدارفور
– مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بنادي الأمير ببورتسودان
– الإفراج عن معمر موسى بالضمانة العادية
🔵 صحيفة النيل الدولية:
– ردا على المطالبات بإصلاحه.. الجيش السوداني يصدر بيانا قويا ثم يسحبه
– قتلى وجرحى اثر تفجير عبوة ناسفة في بورتسودان وسط احتقان متزايد
– إثيوبيا: انتصرنا على السودان ومصر في مجلس الأمن
– إعلان حالة الطوارئ في ست محليات بجنوب كردفان
– العدل والمساواة السودانية تطالب بالكشف عن مصير الأسرى المخفيين قسرا
– وقفة احتجاجية لشعبة وكالات السفر والسياحة امام مجلس الوزراء اليوم
النيلين