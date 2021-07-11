



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق ١١ يوليو ٢٠٢١م

🔵 صحيفة الوطن:

– إعادة تكوين المجلس المركزي للحرية والتغيير

– نائب رئيس حزب الأمة القومي يحذر من وصول الحرب للخرطوم

– الخارجية تسحب إعترافها بالقنصل حازم مصطفي

– وزير المالية يكشف نتائج زيارته للسعودية

– التوم هجو يكشف عن تباينات داخل شركاء الحكم

🔵 صحيفة السوداني:

– إعلان وحدة بين المجلس المركزي والأمة القومي والجبهة الثورية

– نيابة الجرائم المُوجّهة ضد الدولة تُوضِّح تفاصيل مُلابسات الإفراج عن معمر وميخائيل

– حركة الحلو تتمسك بطرحها في مسودة الاتفاق الإطاري مع الحكومة

– دعم أميركي لتأسيس أكاديمية للعدالة الانتقالية بدارفور

– مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بنادي الأمير ببورتسودان

– الإفراج عن معمر موسى بالضمانة العادية

🔵 صحيفة النيل الدولية:

– ردا على المطالبات بإصلاحه.. الجيش السوداني يصدر بيانا قويا ثم يسحبه

– قتلى وجرحى اثر تفجير عبوة ناسفة في بورتسودان وسط احتقان متزايد

– إثيوبيا: انتصرنا على السودان ومصر في مجلس الأمن

– إعلان حالة الطوارئ في ست محليات بجنوب كردفان

– العدل والمساواة السودانية تطالب بالكشف عن مصير الأسرى المخفيين قسرا

– وقفة احتجاجية لشعبة وكالات السفر والسياحة امام مجلس الوزراء اليوم

النيلين