صحة الخرطوم : (1851) حالة وفاة تراكمية بكورونا





ناقش اجتماع لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم الوضع الصحي الراهن بالولاية و الموقف الحالي لوباء كورونا برئاسة مدير الإدارة العامة للطوارىء و مكافحة الأوبئة نادر الطيب .

و استعرض الاجتماع التقرير الدوري لإدارة الطوارئ حول الوضع الحالي للكورونا ، حيث كشف أن إجمالي الحالات التراكمية للإصابة بلغ (26750) حالة بنسبة 29.1٪ و الوفيات (1851) حالة وفاة تراكمية منها (3) حالات وفاة جديدة .

و شدد نادر على أهمية مضاعفة الجهود خلال هذه الفترة بالعمل على مكافحة أمراض فصل الخريف إلى جانب الكوفيد من خلال منع انتشار الأوبئة ، و تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع دخول حالات جديدة من الكورونا إلى ولاية الخرطوم .

كما استمع الاجتماع إلى تقرير حول حالات العزل المنزلي و الذي أكد تسجيل محلية الخرطوم لأعلى معدلات الفحص و المتابعة و العزل المنزلي فيما أكد التقرير تسجيل محليات أمبدة و شرق النيل و كرري لأقل المعدلات كاشفاً عن الإتجاه لاتخاذ جملة خطوات و تدابير جديدة منها تغيير نمط الفحص و تعزيز نقاط الفحص إضافة إلى زيادة مراكز الفحص الثابتة و الربط بهذه المحليات .

باج نيوز