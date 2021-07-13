



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢١م

الانتباهة :

الجيش يوقف توغلاً جديدًا للمليشيات الإثيوبية

قانون جديد يكفل للطفل حرية العقيدة

مواطنون يستولون على سيارات عسكرية بدارفور

مجلس الأمن والدفاع: إرسال تعزيزات عسكرية للبحر الأحمر وجنوب كردفان

وزيرة الخارجية: مصير اتّفاق القاعدة الروسية بيد المجلس التشريعي المرتقب

الصيحة :

مناوي لـ”الصيحة”: حركات غير موقّعة على السلام تشكّل خطرًا على دارفور

نشر”2000″ كاميرا مراقبة لحفظ الأمن بالعاصمة

توجيهات عاجلة بإزالة المتاريس وفتح الطرق ببورتسودان

والي الخرطوم: فشلنا في ملف النظافة

الحكومة تتّهم دولاً باستغلال السودان لتصفية حسابات في الإقليم

“الحرية والتغيير” تسمّي حمدوك عضوًا في المكتب القيادي بهيكلتها الجديدة

الحداثة :

“الداخلية” توجّه بفتح الطرق وعودة الحياة الطبيعية ببورتسودان

مجلس السيادة يتّهم منصات خارجية باستغلال البلاد لتصفية حسابات في الإقليم

إدانة المتهم في قضية الشهيد شوقي الصادق

والي وسط دارفور: الولاية لم تشهد أيّ نزاع إثني خلال الأشهر الماضية

رفع اعتصام كلية الطبّ بعد تعهّدات بتنفيذ مطالب الطلاب.

السوداني:

وزير الداخلية : حادثة تفجير نادي بورتسودان إرهابية ولن نترك من يخرج على القانون.

توقف عمليات السرطان بمستشفى الذرة.

اجتماع مجلس الأمن والدفاع (بالروصيرص) لمناقشة تهديدات سد النهضة.

مشروع قانون للطفل يبيح حرية العقيدة ويمنع الانتقال لخلاوي خارج الولاية.

وزير الصناعة : ملتزمون باتفاق للنظام السابق مع مزارعي سكر النيل الابيض.

الحكومة تتعهد بتوفير 136 مليون دولار لسكر النيل الابيض.

(السيادي) : (3) دول تستغل البلاد لتصفية حساباتها الإقليمية.

وزير الداخلية يوجه بفتح الطرق ببورتسودان خلال 24 ساعة.

مجلس الوزراء : عطلة عيد الأضحى ابتداء من الأحد المقبل.

الوطن:

الحكومة تتسلم إنتاج ذهب جبل عامر.

عضو بالسيادي : منصات خارجية تستغل البلاد لتصفية حسابات بالإقليم.

روسيا تدعم السودان لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي

تفاصيل جديدة في قضية خط “هيثرو”

المواكب:

تجاوزات بمليارات الجنيهات في شركة الصمغ العربي.

السيادي يتهم 3 دول بإستغلال السودان لتصفية حسابات في الإقليم.

مريم الصادق المهدي تكشف تفاصيل الجلسة المغلقة مع نظيرها الروسي.

مجلس الأمن و الدفاع يتخذ قرارات أمنية طارئة.

إزالة المتاريس و فتح الطرق و إعادة الحياة لطبيعتها ببورتسودان.

إستلام إنتاج الذهب من جبل عامر.

النيلين