تقرير يؤكد نقص الأوكسجين وتزايد وفيات كورونا بالبحر الأحمر





أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية دعم ومساندة وولاية البحر الأحمر، لتمكين الولاية من السيطرة التامة على تداعيات جائحة كورونا. وأظهر التقرير الفني للوفد المشترك من وزارة الصحة الإتحادية ومنظمة الصحة العالمية خلال اجتماع اللجنة أمس، تزايد كثيف في عدد الحالات المسجلة يومياً، وتزايد معدل الوفيات اليومي، وتسجيل معدل عالي لنسبة الحالات الموجبة من إجمالي الحالات المفحوصة يومياً ووجود نقص في كميات الأوكسجين المنتجة محلياً. وذكر التقرير بحسب الانتباهة أن الولاية تعاني من قصور في أداء العمل الروتيني لأنشطة الصحة العامة والوقائية مثل إصحاح البيئة ومعالجة مياه الشرب ومكافحة البعوض مما أدى إلى تسجيل مؤشرات متدنّية في مجال سلامة المياه وتزايد نسبة توالد البعوض الناقل للحمّيات الفيروسية وازدياد إحتمال حدوث أوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والشيكونقونيا. واعتبر التقرير أن شهري يوليو وأغسطس من الأشهر التي تسافر فيها الأسر إلى خارج الولاية بسبب إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية مما يعد مهدداً بإتساع دائرة الوباء لتشمل ولايات أخرى. في غضون ذلك، تقرّر شحن ١٥٠ أسطوانة أوكسجين يومياً لسد النقص في الإسطوانات، ونقل ١٥٠طن من الأدوية والمعدات الطبية للولاية جواً.

الخرطوم (كوش نيوز)