معتصم محمود يكتب : المال المشــبوه في انتخابات الخرطوم





تقدم نادي الحماداب بطعن ضد نادي الكدرو الذي اقام عمومية النظام الأساسي لكنه لم يعقد عمومية انتخاب مجلس جديد .

▪️الكدرو افتقر لمجلس منتخب ومعتمد وبذا فقد أهلية المشاركة في عمومية الاتحاد المحلي .

▪️طعن الحماداب صحيح 100% بإقرار أهل الكدرو انفسهم الذين اعترفوا ان عمومية النظام الأساسي نفسها فشلت في المرة الأولى والثانية وأقيمت بإي عدد في الثالثة .

▪️الكرة الآن في ملعب لجنة الانتخابات فهل تحكم بالعدل أم ترضخ لسطوة المال الحرام الذي أغرق ساحة انتخابات الخرطوم .

▪️اللجنة القانونية ومنذ أن غادرها (فتوح) لم تعد محل ثقة لكن لجنة الانتخابات ظلت مكان الاحترام حتى اللحظة .

▪️نثق في أن لجنة الانتخابات ستصدر القرار الحق لا سيما بعد إقرار اهل الكدرو بالحقيقة .

▪️اللجنة القانونية بقيادة عبد الرافع تحتاج لرافع بعد أن مررت عديد المجالس دون إكمال المطلوبات .

▪️عبد الرافع دون اسمه كأسوأ رئيس لأسوأ لجنة قانونية .

▪️عموماً لجنة الانتخابات في أول اختبار بطعن لا يحتاج حسمه إلا لبضع دقائق .

▪بعد استكمال لجان الأخلاقيات لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يتلاعب ذلك أن عقوبات لجنة الأخلاقيات قد تمتد لمدى الحياة .

▪️معلوم أن استئناف لجنة الأخلاقيات غير متاح إلا لكاس ذات الرسوم الدولارية .

▪️معركة انتخابات الخرطوم تمحورت بين القيم والمال .

▪️مرشح يتمسك بالعرف الذي سارت به الانتخابات لأكثر من نصف قرن ومرشح يريدها فوضوية .

▪️المضحك أن أنصار الفوضوية يقولون (ليكن المنصب للأكفأ دون اعتبار للمناطقية والعرف).

▪️ يقولون ذلك متجاهلين أن من يدعمون فاقدا تربوياً صاحب تجربة فاشلة مع ناديه فيما منافسه صاحب مؤهل جامعي مدعوم بأنجح تجربة لإداري درجة أولى .

▪️انتخابات اتحاد الخرطوم معركة بين مرشح يقدم مالاً مجهول المصدر وآخر يقدم برنامجا متكاملاً مدعوماً بثلة من الأخيار، أنقى الأنقياء .

▪️الشريف حسين رئيس نادي التحرير والجنرال حسنين مصطفى رئيس الحماداب، الجنرال وزه الرئيس السابق لنادي الإنقاذ، هاشم خلف المرشح الرئاسي السابق للاتحاد، التوم عوض الكريم سكرتير القوز، مولانا ماجد أمين مال التنسيقية، ضياء الشريف، الأمين العام لنادي الشموخ .

▪️هؤلاء مجرد نماذج لمن يدعمون الجنرال وكلهم من أصحاب المقامات الرفيعة ليس بينهم فرفوري عاطل أو إداري متسول .

▪️خلف الجنرال (54) نادياً استضافهم نادي الصافية في ليلة مشهودة مهروا فيها قسم الولاء للعرف الذي حفظ الاتحاد المحلي من الانشقاقات طوال نصف قرن من الزمان .

▪️ منافس الجنرال لم يستطع إلى اليوم عقد حشد كالذي استضافه نادي الصافية .

▪️انعقاد تجمع الـ (54) بالصافية تأكيد أن بحري ليست مع مرشح المال رغم أنها منطقته .

▪️بحري بقيادة كبيرها نادي التحرير مع العرف سندها في ذلك إداريون أشاوس بقامة مولانا ماجد إسماعيل والجنرال نزار خواجه وغير ذلك ممن يصعب شراؤهم .

▪️أندية الخرطوم ستقود ثورة مشابهة لتلك التي قادتها جماهير هلال التبلدي التي اقتلعت مجلس الزواحف وأتت بمجلس ثوري .

▪️مجلس البروف الذي صعد بهلال الرمال للممتاز عاد مجدداً بعد أن تخلص من الزواحف وفلول أحمد هارون .

▪️من كان يصدق أن مريخياً كان يقود هلال التبلدي !!

▪️باي.. باي عيال هارون.. باي.. باي ناجي المريخابي .

صحيفة الصيحة