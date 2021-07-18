الصحة: تصاعد حالات الكورونا بالخرطوم والبحر الاحمر





اعلن الدكتور عمر النجيب وزير الصحة عضو اللجنة العليا للطواريء الصحية عن تصاعد حالات الكورونا بالسودان مشيرا الى تأرجح التصاعد بين ولايتي الخرطوم والبحر الاحمر وان حالات ولاية الخرطوم تمركزت في الخرطوم شرق وكافوري.

واشار النجيب في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للطواري الصحية ظهر اليوم بوكالة السودان لانباء الي مطالبة الوزارة لوالي الخرطوم باجراء مزيد من الاحترازات الصحية بالولاية بالتشديد على منطقتي كافوري والخرطوم شرق خاصة في مراكز التسوق والمطاعم والبقالات و اماكن التجمعات

ودعا سيادته المواطنيين الى توخي المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة الوباء واشار الى وضع التراخي الذي حدث من المواطنين إبان الموجة الثانية لكورونا الامر الذي ادى لوفاة اعداد كبيرة من المواطنيين ،مبينا ان اللجنة بصدد فرض الاجراءت الصحية بالقانون في فترة عيد الاضحي المبارك في منطقتي كافوري وشرق الخرطوم.

ونفى النجيب دخول السلالة الهندية للكورونا لمدينة بورتسودان قائلا “لم نجد مايثبت ذلك صحيا” مشيرا الى عدم الالتزام الواضح بالاحترازات الصحية بمدينة بورسودان لافتا الى الاجراءات التي اتخذها والي ولاية البحر الاحمر لحماية المواطنيين وانه من غير المستبعد اتخاذ مزيد من التدابير والاجرات الصحية للحد من انتقال الوباء والمحافظة على سلامة الناس.

وكشف النجيب عن تفشي حالات لفيروس الكبد الوبائي بولاية القضارف وسط معسكرات اللاجئين، مبينا ان الوزارة ارسلت اتيام ومعينات طبية لاحتواء الموقف مثمنا دور الاطباء بولاية القضارف الذين علقوا استقالاتهم واستجابتوا لوضع الولاية الصحي وتفشي الوباء ،متعهدا بحل جذري لكل مشاكل الولاية المتعلقة بالوزارة خلال اسبوعين .

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