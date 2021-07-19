5 أمراض تمنعك من تناول البطيخ الأحمر بكميات كبيرة





شددت طبيبة روسية على أنه رغم الفوائد العديدة للبطيخ الأحمر، إلا أن هناك مجموعة من الأمراض تمنع المصاب بها من تناول البطيخ أو تمنعه من تناوله بكميات كبيرة.

وقالت كبيرة أطباء مستشفى فينوغرادوف بموسكو أولغا شارابوفا، إن البطيخ مفيد للصحة كونه مليئاً بفيتامينات “A” و”C” و”B6″، ومغذيات نباتية وكذلك معادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والفوسفور.

وأضافت شارابوفا وفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، أن البطيخ يساعد على تجديد سوائل الجسم وتنظيم درجة حرارته، كما أنه يروي العطش والجوع ويؤثر إيجابياً على الأوعية الـدموية والقلب ويساعد على إخراج السموم من الجسم.

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