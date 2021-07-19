الصحة تعلن أسماء المراكز الصحية العاملة في الخرطوم خلال عطلة العيد





اصدرت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تعميما صحفيا باسماء وعناوين المراكز الصحية والمستشفيات العاملة اثناء فتروة اجازة عيد الاضحية المبارك وفيما يلي تنشر وكالة السودان للانباء (سونا) التعميم:

وزارة الصحة ولاية الخرطوم تهنئ المواطنين الكرام بعيد الأضحى المبارك إعادة الله عليكم بالصحة والعافية

وتنوه عن عمل كافة المستشفيات الحكومية في ولاية الخرطوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك معلنه عن المراكز العاملة خلال العطلة:

1 مركز عمر بن الخطاب

2 مركز صحي الشجرة

3 مركز صحي الصحافة غرب

4 مركز صحي الجريف غرب

5 مركز صحي توتي

6 مركز صحي طيبه الحسناب

7 مركز صحي طيبه الكبابيش

8 مركز صحي الكلاكلة القلعة

9 مركز صحي المنارة

10 مركز صحي الرخا

11 مركز صحي الحارة 52

12 غرفة الولادة غريب القصوى

13 مركز صحي الهجرة

14 مركز صحي أبو سعد

15 مركز صحي عوض حسين

16 مركز صحي الحاره 17

17مركز صحي الحاره 2

18 مركز صحي عبوده

19 مركز صحي الحاره 75

20 مركز صحي الخوجلاب

21 -غرفة الولادة الخوجلاب

22- غرفة الولادة الجيلي

23- مركز صحي العليفون

24- مركز صحي حلة كوكو

25- مركز صحي الشهيدة ندى

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