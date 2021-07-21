أول إصابة كورونا في بعثة مصر بأولمبياد طوكيو





وصل فيروس كورونا إلى بعثة مصر المشاركة في الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، حسبما أعلن عضو في اللجنة الأولمبية المصرية، الأربعاء.

وأصيب مدرب المنتخب المصري للجودو المشارك في البعثة، الهولندي جورجيو جيفزجياني بـ”كوفيد 19″.

وقال الملحق الإعلامي للبعثة المصرية عمرو سليم إن “مسحة أجريت لجميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو الأربعاء، أظهرت نتيجة إيجابية للخبير الأجنبي لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني”.

وأضاف سليم أن المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبين اثنين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال، وقد “تم التأكد من أن مسحتيهما سلبيتان”، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية المصرية “عزلت اللاعبين ووضعتهما تحت الملاحظة احتياطيا”.

ولفت الملحق الإعلامي إلى أن مدربا فرنسيا سيصل لاحقا إلى طوكيو للإشراف على تدريب اللاعبين وبطل مصر في الجودو رمضان درويش، الذي وصل طوكيو الأربعاء.

سكاي نيوز