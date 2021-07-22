مختص يرد على مقولة “الشاي يكسر الحديد” ويقدم حلولاً بديلة





نفى مُختص في علم المختبرات السريرية، ما يتردد حول تسبب تناول الشاي في تكسير الحديد الذي يستفيد منه الجسم عبر تناول بعض الأطعمة، مشيراً إلى أنه يُعيق امتصاص الحديد فقط.

وقال المُختص محمد مرضي، إن الشاي غني بمركّب نباتي يُسمى “بوليفينول”، الذي يُعد مفيداً للدماغ والجهاز الهضمي ولعلاج أمراض القلب وبعض أنواع السرطانات؛ كونه يحتوي على مضادات أكسدة، لكن هذا المركب يقلل إمتصاص الحديد في الوجبة.

ولفت إلى أنه يمكن التغلب على نقطة إعاقة الشاي امتصاص الحديد من خلال تناوله بعد مرور ساعتين على تناول الوجبات الغنية بالحديد، موضحاً أن هناك أطعمة غنية بالحديد كمعدن مُهم للجسم، ولكن أحياناً لا يتم امتصاصه بشكل كافٍ، الأمر الذي يسبب للشخص الأنيميا وضيق التنفس.

ونصح بتجنب تناول الأطعمة التي تقلل من امتصاص الحديد مثل البقوليات والمكسرات، بعد الأطعمة الغنية بالحديد ومنها اللحوم والكبدة والسبانخ.

كما دعا إلى تجنب تناول الأطعمة التي يوجد بها نسبة كالسيوم مرتفعة مثل الزبادي أو مشتقات الألبان، مع الوجبات الغنية بالحديد.

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