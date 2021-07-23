السعودية تتيح لقاح “فايزر” للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما





أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، توفير الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا لمن تراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” إن الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”، متاحة حاليًا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في كافة مناطق المملكة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

وكان وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، قد أصدر بيانا تحدث فيه عن الوضع الصحي خلال موسم الحج للعام الحالي، في ظل مخاوف من جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة “سبق” أن الربيعة أعلن نجاح موسم الحج صحيًا وخلوه من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة الأخرى، متوجهًا بالشكر لقيادة المملكة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات للحجاج.

وأوضح الربيعة أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي استعدتا لموسم الحج عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز يشرف عليها طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة.

وأشاد الوزير بالجهود المبكرة والإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على ستين ألف حاج من متلقي اللقاح.

العربية نت