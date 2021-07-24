أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021م
تصدر عن صحيفة كوش نيوز الإلكترونية
صحيفة السوداني:
إعلان الطوارئ عقب وصول كميات مياه فوق المتوقع لسد مروي وفتحِ بوابات السد اضطراريا
ياسر عرمان: الانتخابات المبكرة آلية لقطع الطريق على الانتقال
الطرق والجسور تواصل تعزيز التروس النيلية بالخرطوم تأهباً للفيضان
منظمات صحيّة تحذر من تفاقم الوضع الصحي والبيئي في السودان خلال الشهرين القادمين
تفاصيل (تتريس) مواطنين لطريق القضارف القومي
جبهة تحرير “قامبيلا” تدعو إلى إسقاط الحكومة الإثيوبية عبر الكفاح المسلح
وكالة السودان للأنباء (سونا):
بيان للحركة الشعبية بالنيل الأزرق حول أحداث منطقتي رورو وطرفة
وفد وزاري من شمال دارفور يتفقدأوضاع النازحين بريفي الفاشر
مكونات المجتمع بمحلية باو تؤكد دعمها لعملية السلام
حاكم اقليم النيل الازرق . يعلن العفو العام والمصالحة
جرس انذار استعدادا لوبائيات الكوليرا والملارياوالحمى النزفية
اشادة باعفاء الديون و تخصيص دعم البنك الدولي لمشاريع قومية
النائب العام يلتقي قنصل عام مصر بالسودان
اختيار كليةطب الجزيرة ضمن ” 10″ كليات على مستوى العالم
والي ولاية سنار يتفقد سوق سنار والأحياء الطرفية
الطرق والجسور بولاية الخرطوم: تدعيم وترفيع التروس النيلية بجبل اولياء
رابطة الأطباء الإشتراكيين تنبه الى خطورة الاوضاع بالبحر الاحمر
بيان لحزب المؤتمر السوداني حول الأوضاع الصحية بولاية البحر الأحمر
كوش نيوز