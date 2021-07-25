تراجع معدلات الإصابة بكورونا في البحر الأحمر





أفادت تقارير صحفية، عن تراجع نسبي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ بالبحر الأحمر في الأسبوع الحالي لشهر يوليو، مقارنةً بارتّفاع معدّلات الإصابة مطّلع الشهر.

وقالت المدير العام للقطاع الصحي بالبحر الأحمر زعفران الزاكي، بحسب وكالة السودان الرسمية، الأحد، إنّ الحالات الموجبة انخفضت من90 إلى 54 حالة خلال هذه الفترة.

وأشارت إلى الإصابة شملت الفئات العمرية المختلفة.

وفي السياق، كشف والي البحر الأحمر عبد الله شنقراي عن جهود الولاية لدعم النظام الصحي، والسعي لزيادة معدّلات التطعيم ضد كورونا.

باج نيوز