معتصم محمود يكتب.. الجموعية.. استقامة.. شفافية





اندية ثالثة الجموعية الــ (15) اجتمعت وقررت بالإجماع ترشيح رجل المنطقة القوي مزمل الطيب ممثلاً لها بمجلس إدارة اتحاد الخرطوم .

▪الإجماع على مزمل ضربة موجعة لمن رشح الفاتح ود الجبل لمقعد الجموعية و زعم انه اقتحم المنطقة وكسب أنديتها .

▪مما يزيد الضربة وجعاً أن اجتماع الأندية استضافه نادي جبيل الطينة (منطقة ود الجبل).

▪يبدو أن الشاذلي اعتمد على مرشح لم ينل حتى ثقة أبناء قريته .

▪سبق أن رددنا كثيراً أن رجال الجموعية شرفاء.

▪ما حدث للشاذلي في الجموعية حدث مثله في بحري وأمدرمان أما الخرطوم فهي مغلقة لابنها الجنرال مضوي رغم بعض السواقط .

▪قيادة اتحاد الخرطوم تزعم أنها في موقف حيادي لكن الأمر غير ذلك .

▪انتخابات الخرطوم لا تعرف الأسرار وموقف قادة الاتحاد المعادي لمرشح منطقة الخرطوم (الجنرال) معلوم .

▪الطريف ان مرشحاً مدعوماً من الاتحاد الفاشل وعد أحد الإداريين بتنصيبه سكرتيراً للاتحاد !!

▪أسامة عبد السلام يدعم مرشحاً والمرشح يعد إدارياً بالاتحاد بالجلوس على مقعد أسامة !!

▪هذه نماذج لأجواء الانتخابات داخل اتحاد الخرطوم ، أجواء قاتمة حاشدة بكل ما هو قبيح.

▪الرأي عندي ان اتحاد الخرطوم مقبل على أسوأ انتخابات في تاريخه .

▪انتخابات خالية من إي ضوابط صحيحة .

🔹 تداعيات الانتخابات الحالية لن تنتهي بإعلان النتيجة .

▪عملية محاسبة قاسية ستتم لكل من خان العهد وتنكر للعرف .

▪ضباط اتحاد الخرطوم الحالي جلسوا على كراسيهم عبر محاصصة العرف لكنهم تنكروا له .

▪لا أحد من الضباط أو نوابهم أو أعضاء المجلس صرح مسانداً العرف بل على العكس عملوا ضده وشاركوا في مهرجانات المرشح الذي داس على العرف .

▪كل ذلك مرصود وموثق ليوم الحساب الذي لن يطول .

▪منصب الرئاسة للخرطوم ودعم الشاذلي يعني ان مناصب الرئيس ونائبه وأمانة المال تصبح من نصيب بحري !!

▪بهذه القسمة الضيزى يصبح الاتحاد، اتحاد منطقة بحري لا ولاية الخرطوم .

▪أن تدعم أندية بحراوية هذا المخطط اللئيم مبرر لكن أن يوافقهم نادٍ خرطومي على ذلك فتلك كارثة.

▪التاريخ لن يغفر لمجلس الصحافة خيانته للخرطوم وحقها في المنصب .

▪أرجو أن لا يكون صحيحاً أن الامتداد يقف ذات الموقف المتخاذل.

🇬🇦 كلام سياسة

▪قضاء العيد بعبري أتاح لي معرفة الحال الذي بات عليه شريان الشمال .

▪الكثبان تغطي مساحات واسعة من الطريق لاسيما من الكيلو 150 حتى 300 أما الحفر المميتة فتتواصل حتى وادي حلفا .

▪شاحنات الاسمنت، الحديد، الأبقار المصرية العملاقة حطمت الشارع ساعدها في ذلك هشاشة الشارع الذي نفذته شركات الإنقاذ .

▪الأخطر من الحفر، التعدين العشوائي المميت الذي تحول من تعدين لتوطين .

▪المعدنون وجلهم من قبائل غرب افريقيا استقروا بالمنطقة ومنهم من استقدم أسرته .

▪الشمالية تتعرض لتغيير تركيبة سكانية من قبائل غرب أفريقيا .

▪أدركوا الشمالية .

▪الحل في حكم فدرالي .

▪الشمالية للشماليين .

صحيفة السوداني