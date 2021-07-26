إسماعيل حسن يكتب.. للمرة الأخيرة.. إلى الصفوة الأخيار





* أيام قلائل ويُغلق باب اكتساب العضوية بنادي المريخ – تحديداً يوم 4 مارس – تمهيداً لنشر الكشوفات قبل انعقاد الجمعية الانتخابية يوم 4 سبتمبر القادم.. ولفائدة الصفوة الأخيار نعيد نشر المواد الخاصة بالعضوية..

*** الفصل الثاني: العضوية المادة (11).. أنواع العضوية وشروطها

1 ــ أنواع العضوية: تقتصر عضوية النادي على الشخص الطبيعي وتشمل الأنواع التالية

أولًا: العضو العامل هو العضو المستوفي لشروط العضوية، والذي يساهم في جميع أنشطة النادي، ويتمتع بكافة الحقوق ويتحمل جميع الإلتزامات المترتبة على هذه العضوية.

* ثانياً: العضو الرياضي هو العضو المنتسب أو الذي انتسب لأحد فرق النادي، ويحق له حضور الجمعية العمومية والاشتراك في مداولاتها، ولا يحق للعضو الممارس والمسجل، التصويت أو الترشيح لرئاسة أو عضوية المجلس أو اللجان أو أي جهاز من أجهزة النادي إلا بعد اعتزاله اللعب نهائياً.

* ثالثاـ عضو الشرف هو الشخص الطبيعي الداعم للنادي بتقديم خدمات مادية أو معنوية أو رياضية، أو قام بأعمال من شأنها رفع وتطور مستوى النادي في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، ويتمتع عضو الشرف بكافة حقوق العضو العامل، بعد استيفائه للشروط المنصوص عليها في لائحة العضوية.

* رابعًا: العضو الفخري هو العضو الذي يقرر مجلس إدارة النادي قبوله بهذه الصفة، نظراً لما قدمه للنادي من خدمات جليلة، ويكون له الحق في الاستفادة من جميع مرافق وأنشطة النادي، ويحق له حضور الجمعية العمومية، والنقاش فيها ولكن لا يجوز له الترشح أو التصويت، ويجوز لمجلس الإدارة منح الرئاسة الفخرية من الأعضاء الفخريين.

** شروط العضوية: يُشترط للحصول على عضوية النادي التالي:

* أ. ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

* ب. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

* ج. لم تسبق إدانته بجريمة تمس الشرف أو الأمانة.

* د. أن يسدد الاشتراك المقرر لهذه العضوية، وفقاً للفئات المقررة باللائحة المالية للنادي.

* هـ. ألا يكون عضواً في أي ناد آخر مسجل.

* 3 يجوز منح عضوية النادي لمن هم أقل من 18 عاماً وذلك تحقيقاً لأهداف النادي، ولكن لا يجوز لهم الحضور أو التصويت في الجمعية العمومية، مع مراعاة ما ورد في المادة (11) (فقرة 9/أ)

*** المادة (12) طلب واجراءات العضوية

* 1 يُقدم طلب العضوية شخصياً أو بموجب وكالة إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك بعد سداد رسوم الطلب المقررة وفق اللوائح المنظمة لإجراءات اكتساب العضوية بالنادي.

* يجب أن يُرفق ويكمل الطلب بالمستندات والبيانات التالية:

* أ. صورة طبق الأصل من البطاقة الشخصية القومية.

* ب. عدد (9) صور فوتوغرافية شخصية حديثة.

* ج. إيصال سداد الرسوم المقررة للعضوية في اللائحة حسب ما هو مقرر لكل فئة من فئات العضوية.

* د…. إقرار موقّع من مقدم الطلب بعدم قيده عضواً عاملاً أو رياضياً بأي ناد رياضي آخر، عضواً في نفس الاتحاد أو الدرجة.

* هـ…. تعهد بالالتزام الدائم بالنظام الأساسي واللوائح وقرارات وتوجيهات النادي.

* و… تعهد بالالتزام الدائم بالقرارات الصادرة من الأجهزة العدلية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي، أو المعرف بها بواسطة مجلس الإدارة.

* 3 تسلم نسخة من النموذج لمقدم الطلب، ويحتفظ النادي بأصل النموذج.

* 4 يجب على المدير العام عرض طلبات العضوية على مجلس الإدارة، وبما لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وفي حال الموافقة يُعتبر عضوا من تاريخ تقديم الطلب، ويُخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار، وذلك على عنوان مقدم الطلب الموضح في النموذج المخصص للطلب، بالإضافة لتعليق نسخة من القرار على لوحة إعلانات النادي.

* 5 لمجلس الإدارة الحق في رفض أي طلب غير مستوف لشروط العضوية، أو تأجيله على أن يتم البت في الطلبات المقدمة خلال شهر من تاريخ عرض الطلب، وفي الأحوال التى يتم فيها تأجيل البت في الطلب، يتعين ألا تزيد مدة التأجيل عن شهر آخر.

* 6 إذا لم يصدر قرار برفض الطلب من مجلس الإدارة خلال القيود الزمنية المذكورة، يعتبر الطلب مقبولاً متى كان مستوفياً لشروط العضوية، ومصحوباً بالبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

* 7. يتمتع العضو الجديد بحقوق العضوية وواجباتها بمجرد إشعاره من مجلس الإدارة بقبول طلبه، ويحق للعضو الترشيح والتصويت وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

* 8 في حال رفض الطلب، يجب إخطار مقدم الطلب رسميا بالأسباب وذلك خلال (61) يوماً من تاريخ صدور قرار الرفض المسبب.

* 9 يحق لمقدم الطلب استئناف القرار المسبب لرفض الطلب أمام لجنة الاستئنافات العدلية بالنادي.

* 10 .يحق لمقدم الطلب إعادة تقديم طلبه لاكتساب العضوية بعد استيفاء أسباب الرفض في الطلب الأول

* 11 يجوز تقديم الطلب وإكمال إجراءات اكتساب عضوية النادي إلكترونياً وذلك وفقا للوائح المنظمة

لذلك والصادرة من مجلس الإدارة.

* تحدد اللوائح المنظمة للعضوية كيفية توفيق أوضاع الأعضاء الحاليين للنادي.

* وكفى.

صحيفة الصيحة