إليزابيث وارن “تفتح النار” على أغنى رجل في العالم بعد صعوده للفضاء





هاجمت السيناتور الأمريكية، إليزابيث وارن، رحلة “أغنى رجل في العالم”، جيف بيزوس، إلى لفضاء، مؤكدة أنه إذا كان بإمكانه الذهاب إلى الفضاء، فبإمكانه دفع المزيد من الضرائب.

وقالت وارن، أمس الأحد، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “يمكن لأغنى رجل على وجه الأرض إطلاق نفسه في الفضاء بينما يعيش أكثر من نصف سكان أمريكا من راتب مقابل أجر، بينما تثقل ديون الطلاب كاهل ما يقرب من 43 مليون شخص، فيما تجبر تكاليف رعاية الأطفال الملايين على أن يصبحوا عاطلين عن العمل”.

وتابعت إليزابيث وارن عن جيث بيزوس: “في إمكانه تحمل تكلفة المشاركة حتى يحصل الجميع على فرصة”.

وسبق لوارن أن هاجمت جيف بيزوس وقت انطلاق رحلته للفضاء الأسبوع الماضي، وذلك بتغريدها على “تويتر”: “لقد نسى جيف بيزوس أن يشكر جميع الأمريكيين المجتهدين الذين دفعوا الضرائب بالفعل للحفاظ على استمرار هذا البلد بينما لم يدفع هو و”أمازون” شيئا”.

وكان موقع “Republica” كشف الشهر الماضي أن جيف بيزوس، مؤسس موقع التجارة الإلكترونية “أمازون” ومديره التنفيذي السابق، لم يسددا ضرائب الدخل الفيدرالية لمدة عامين على الأقل بين 2006 و2018، كذلك الحال بالنسبة لرئيس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك الذي لم يدفع ضرائب في عام 2018.

وتم تصنيف جيف بيزوس حاليا من قبل مجلة “فوربس” الأمريكية كأغنى شخص في العالم، بصافي ثروة 209.2 مليار دولار.

وفي يوم الثلاثاء الماضي، أكملت مركبة “بلو أوريجين” التي يملكها جيف بيزوس بنجاح أول رحلة ركاب فضائية لها.

سبوتنيك