مداراترياضيةمنوعات

تحولا لحالة يرثى لها.. شاهد أحدث صور لملاعب القمة السودانية الهلال والمريخ “الجوهرة” و “القلعة الحمراء”

2025/12/27
استاد الهلال والمريخ

تناقلت صفحات رياضية, تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة لملاعب كرة القدم الشهيرة في السودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر إستاد المريخ, أو “القلعة الحمراء” بالعرضة جنوب بأم درمان, لحالة يرثى لها بعد الإهمال الذي أصابه منذ إندلاع الحرب.

605911435 1411955353627631 2926385135979328404 n

ملعب الند التقليدي الهلال, “الجوهرة الزرقاء”, بالعرضة شمال, لم يكن أفضل حالاً من ملعب نده, حيث ظهر هو الآخر في حالة دمار, أصابت الجمهور بالحزن.

603812549 1411955423627624 2218899606662251132 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد وثقت الصور أيضاً للحالة المحزنة لشيخ الإستادات بالسودان, إستاد الخرطوم, لكنه يعتبر أفضل نوعاً ما من ملاعب القمة.

607811762 1411955383627628 4970435601134480552 n

ياسين الشيخ _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/27