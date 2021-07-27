



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021م

صحيفة السوداني:

البرهان لقوات الدعم السريع: (العاوز يفتن أو يفرِّق بيننا نقول ليهو شوف ليك شغلة تانية).

التعايشي وفولكر يبحثان تسريع تشكيل الآلية العليا لمراقبة اتفاقية السلام.

عبد الواحد نور يصل كادوا ويلتقي الحلو.

والي جنوب دارفور يُؤكِّد هدوء الأوضاع الأمنية ويُوجِّه مُناشدة للأطباء.

بسبب سوء الأحوال الجوية في أديس أبابا.. 12 طائرة إثيوبية تهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم.

وزارة الري تدعو المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظاً على أرواحهم بسبب الزيادة الكبيرة في إيراد النيل الأزرق.

صحيفة سودان ناو الإلكترونية:

– مكتوبة بخط اليد على ورق كرتون.. ليبي يتفاجأ بوجود عبارة “نحن عمال سودانيون مستعبدون في الشركة” عند فتحه علبة أسماك مصنّعة.

– البرهان لـ(الدعم السريع): هدفنا وهمنا واحد سنظل متحدين رغم كيد الكائدين.

– تأثر 115 منزل ومرافق حكومية وإصابة شخص جراء الأمطار بالجزيرة.

– مصرع طفل بالمناقل نتيجة انهيار منزل الاسرة بسبب الامطار.

– انتحار شاب بولاية غرب دارفور بسبب رفض اهل حبيبته للزواج منه.

صحيفة القوات المسلحة :

البرهان : لن نسمح بزعزعة الثقة مابين القوات الأمنية وقوتنا في وحدتنا

وزير الدفاع : القوات المسلحة ملتزمة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

القوات المسلحة تحتفل بتخريج دورات حراسة الشخصيات الهامة لمنسوبي شركاء السلام.

وزيـرة الخارجـية تبحث مع نظيرها البحريني سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

صحيفة أخبار اليوم:

البرهان يزور مقر الدعم السريع ويدعو لعدم إتاحة الفرصة لدعاة الفتنة.

تطورات مفاجئة بتونس وردود فعل متباينة بعد قرارات سعيد المثيرة.

تربية الخرطوم : إعلان نتيجة شهادة الاساس في أغسطس المقبل.

د. حمدوك يصدر قراراً بإعفاء وتعيين نائب لمحافظ بنك السودان المركزي.

صحيفة الوطن:

البرهان : نحن والدعم السريع متحدون رغم الكيد ومحاولات الفتنة.

إعفاء نواب محافظ البنك المركزي.

تلفون كوكو يطيح بـ”الحلو” ويعين نفسه رئيساً للحركة الشعبية.

صحيفة النيل الدولية:

الحرية والتغيير: تعديل جزئي في مجلس السيادة وترشيح 15 واليا.

المحكمة تمنح المتهمين بقتل الطالب محجوب فرصة للاستئناف.

تزايد حالات التهاب الكبد الوبائي ”هـ” بمخيمات لاجئي التقراي في السودان

تعيين نائب لمحافظ بنك السودان واعفاء سابقيه.

مناوي: فشل النخب السياسية في إدارة التنوع تسببت في اندلاع الحرب.

في 6 ساعات.. هبوط اضطراري لـ12 طائرة إثيوبية في الخرطوم.

النيلين