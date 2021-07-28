



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو 2021م

صحيفة السوداني:

تعديلات وإعفاءات واسعة بوزارة الخارجية.

وزير النقل يكشف معلومات صادمة عن تعرُّض خطوط السكة حديد للتخريب والسرقة.

حمدوك يلتقي برئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

مذكرة حول الوضع السياسي الراهن ومؤشرات تدهور الوضع العام في البلاد تقدم لرئيس الوزراء.

الحرية والتغيير تُشكل لجنة لتقييم أداء الولاة.

استقالة قاضي محكمة البشير.

(263) مليون جنيه حصيلة حملة إعادة إعمار مشروع الجزيرة.

مصدر مسؤول لـ (السوداني): إثيوبيا عجزت عن الملء الثاني لسد النهضة.

سودان ناو الإلكترونية:

– سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي من منشور لوزير الاستثمار يشكر فيه الأمن الاقتصادي على إهداء الوزارة لماكينة تصوير.

– “هيومان رايتس” تنتقد سجن السعودية لصحفي سوداني بتهم مبهمة

– السلطات تشرع في صهر عربات “بوكو حرام”.

– عودة تهريب الذهب عبر ارحام النساء … احباط تهريب 4 سبائك ذهب

– اتجاه لتعديل جزئي فى مجلس السيادة وترشيح (15) اسم لمناصب الولاة.

– قاضي محكمة 30 يونيو 89 يتنحى من متابعة القضية.

صحيفة أخبار اليوم:

هيئة الأركان: لا مجال لمؤامرة انقلابية تعيد البلاد لعزلة دولية.

الصحة تستبعد دخول السلالة الهندية من “كورونا” للسودان.

تأثر اكثر من “130” قرية بالأمطار بجنوب الجزيرة.

قاضي محكمة 30 يونيو 89 يطلب تنحيته من متابعة القضية.

صحيفة الوطن:

للمرة الثانية.. تنحي قاضي محكمة إنقلاب “٨٩”.

الجيش : لن ننحاز إلى يمين أو يسار وسنجهض أي محاولة للإنقلاب.

مصرع “٦” أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري.

تخريب يطال خط السكة جديد والعناية الإلهية تنقذ قطار ركاب.

وصول الدفعة الثانية من قمح المعونة الأمريكية اليوم.

سما نيوز:

رئيس مجلس السيادة يقدم تهاني عيد الأضحى المبارك لضباط وضباط صف وجنود قوات الشرطة.

صحيفة النيل الدولية:

مجلس الوزراء يجيز قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور.

نجاة قطار عطبرة من كارثة محققة بعد تخريب خط السكة الحديد.

النيابة العامة تحقق حول تضارب تقارير تشريح ناشط قُتل تحت التعذيب.

حمدوك يتسلم مذكرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير.

ألاف اللاجئين الإثيوبيين يعبرون الحدود من الأمهرا إلى السودان.

حكم قضائي بالسجن والغرامة على مستخدمي خلاطات الثيوريا الممنوعة في التعدين.

النيلين