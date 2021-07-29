بخيتة امين تكتب: لعنة الكون علي محليات الخرطوم السبعة





جره قلم

يبدو اننا كاصحاب اقلام نؤذن في مالطة لان الحال الذي يعيشه المواطن السوداني وهو يري بعيونه و يغطي انفه بالقناع و يرتدي نظارة الشمس حتي لا يري تلال القاذورات و الكدايس و الكلاب تتنازع بقايا الذبيحة في وسط شارع الاسفلت الرئيسية الجقور تلهو من كوم لي كوم و هي فرحانة مياه الامطار حولت ما كان بجوف الخيران الي الشارع و تعثر الترحال و الروايح يصعب وصفها و دعاء اهل الخرطوم جميعهم ( الله لا ترحم ولاية الخرطوم العايزة تكتلنا قبل يومنا و اصلنا ميتين من المقص )

يا مجلس الوزراء ….هل معقول تكونوا ما شايفين الحاصل في الشوارع و الاحياء؟

بكل تاكيد لا لان العربات التي انتم بداخلها مظلله١٠٠في ١٠٠ و المكيفات شغالة وكل احتياجاتكم هناك من يقضيها لكم و راتبه او من يستحقه من اموال الشعب

ليت الاخ وزير مجلس الوزراء تنازل باكر و فتح شباك عربته و وقف عند شارع واحد في هذه المدينة التي كان اسمها الخرطوم و يعود مسرعا لمكتبه ليصدر قرارات حاسمة هو ادري بمحتواها

ليتك فعلتها ليتك فتحت منافذ الوصول اليك لانها عصية تماما…

صحيفة الانتباهة