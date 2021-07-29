معتصم محمود يكتب : هروب المريــخ وزنقة ود عبد المجيد





ـ عاد الثلاثي الأحمر (عجب، حمو، خميس) لكلية المنتخب الوطني دون أن نسمع تعليقاً من كارهي شداد !!

▪️أين الأقلام التي زعمت أن شداد أمر بإقصاء الثلاثي من المنتخب!! أين الذين زعموا أن البروف أقسم بعدم عودتهم !!

▪️أين الذين ادعوا أن الجهاز الفني بلا سلطات وأن الأمر بيد شداد وبس !!

▪️عودة الثلاثي للمنتخب ألقم إعلام المكرمات حجراً وأحرج توابعه من القطيع والمطبلين .

▪️أحسن البروف بعدم الرد على إعلام البذاءات وهتك الأعراض حين تاجروا بقضية الثلاثي ذلك أن الحقيقة ستظهر ولو بعد حين .

▪️إلحاق الثلاثي بالمنتخب أغضب إعلام المكرمات وتوابعه من القطيع ذلك أنه أضاع عليه وهمة ظل يتاجر بها خدمة لأجندة شخصية.

▪️اختيار (شيخو) للمنتخب ضربة معلم أكدت أن الخواجة متابع جيد للدوري ولديه اهتمام خاص بالمواهب الشبابية الأمر الذي يتسق مع سياسات الفيفا والفكر الشدادي .

▪️(شيخو) ثاني لاعب سنية يدخل المنتخب بعد الجزولي بما يؤكد نجاح سياسة إلزامية وجود الشباب ضمن تشكيلة فرق الممتاز.

▪️توقعنا أن تدعم عودة الثلاثي (عجب، حمو، خميس) لتشكيلة المريخ ثقة المريخاب في فريقهم لكن ذلك لم يتم بدليل سعي المجلس الأحمر لتأجيل القمة وقد نجحوا في ذلك .

▪️مستوى المريخ أمام الخرطوم وتوتي أكد أن الفريق الأحمر سيتعرض للبهدلة إن واجه الأزرق الذي يقدم أحلى العروض ويتفوق على المريخ في كل شيء .

▪️سيد البلد متصدر الترتيب، أفضل هجوم بفارق كبير، أقوى دفاع، أفضل مهاجم، أحسن حارس .

▪بخلاف السيادة الزرقاء وفريقه المرعب بات لأهل المريخ قناعة بأن فوزهم في القمة مرتبط بوجود (تيري) لذلك سعوا للتأجيل حتى يعود اللاعب .

▪️ليس تيري وحده فالمريخ ينتظر تأهل (التش) ودخوله الفورمة!!

▪️تلك هي الحقيقة أما فرية المنتخب فهذه مجرد ألعوبة ذلك أن لا شأن للمنتخب بمباراة تسبق مواجهة المغرب بشهر كامل ويعقبها معسكر خارجي .

▪️ على نقيض ما يزعم مريخاب الاتحاد العام نقول إن مباراة القمة تخدم المنتخب باعتبارها افضل إعداد لمباراة المغرب .

▪️القلق وفقدان الثقة الذي يعيشه المريخ لا يماثله إلا التوهان الذي بات فيه مرشح الرئاسة لاتحاد الخرطوم .

▪️شاذلي زعم أنه اقتحم الجموعية وأن المنطقة أعلنت وقوفها خلفه .

▪️يومها أعلن عن تبرعه بثلاثة مليارات وتقديمه لفارس ود الجبل مرشحاً عن الجموعية لاتحاد الخرطوم !!

▪️هاهي الجموعية تنصر ابنها مزمل الطيب وتفوزه بالتزكية دون وجود منافس وتجدد عهدها للجنرال مضوي .

▪️أين الجموعية التي زعم شاذلي أنها بايعته!! وأين مرشحه فارس !!

▪️بالأمس هاتفني رجل الأعمال الوجيه الفاتح ود الجبل، والذي أكد لي وقوف أسرة ود الجبل بكاملها خلف ابن المنطقة مزمل الطيب ومن خلفه الجنرال مضوي.

▪️تصريح كبير أسرة ود الجبل حسم موقف الجموعية أهل الساس والنحاس .

▪️تصريح الفاتح أكد أن بابكر ود الجبل لم يمت وأن الرجل موجود في شخص ابنه الفاتح .

▪️شكراً الفاتح ود الجبل، شكراً أخيه فارس الذي أكد دعمه للجنرال .

▪️الجموعية، استقامة، شفافية، كاذب من زعم أنه اشترى صوتهم .

▪️فوز ممثل الجنرال بالتزكية أول انتصار لمجموعة الجنرال .

▪️الله أكبر ولله الحمد .

▪️مطلوب من الشاذلي ضبط أعصابه وتقبل النتيجة التي تبدو واااااضحة .

صحيفة الصيحة