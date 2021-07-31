



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢١م

السوداني :

البرهان: تشتت القوى السياسية وراء اخفاقات المرحلة الانتقالية

والي غرب كردفان لـ”السوداني”: 17 قتيلاً سقطوا في أحداث عنف بالولاية

النائب العام يكشف عن نقل بعض رفاة ضباط 28 رمضان لدولة الإمارات لإجراء فحص (DNA)

إدارة الرئيس الأمريكي ‎بايدن تقترب من تعيين سفير أمريكي في السودان.

سودان ناو الإلكترونية:

– رفض مسار الشرق بالكامل .. مجلس عموديات البجا يعلن التصعيد و يجمد التواصل مع الحكومة.

– زيادات كبيرة في مناسيب النيل وتحذيرات للمواطنين بالابتعاد عن مجاري الانهار والسيول.

– مقتل 17 شخصاً وإصابة 32 آخرين من قبيلتي الحمر والمسيرية في نزاع حول الأراضي بولاية غرب كردفان.

أخبار اليوم :

الFBI الامريكية بالخرطوم للتعاون مع الادلة الجنائية السودانية.

مباحث التعدين توقف متهمين في ثلاث ضبطيات وإحباط محاولة تهريب 40 كيلو ذهب.

الوطن:

وفد من الـ (FBI) الأمريكي بالخرطوم.

الري تحذر : النيل الأزرق وصل مرحلة الفيضان.

النائب العام يكشف تفاصيل نقل جثامين لدولة الإمارات.

تحرير عدد من الضحايا من عصابات الاتجار بالبشر.

النيل الدولية:

اكتشاف 3 مقابر يرجح أنها لـ«ضباط 28 رمضان».

تجمع شرق السودان يرفض تصريحات الدبيلو ويصف إتفاقية جوبا بالوهمية.

لجنة إصلاح الائتلاف الحاكم تتفق مع البرهان على عدم اقصاء أي مكون.

الشرطة تطلب دعما لوجستيا من الـ(FBI)

صوت الأمة:

الحلو وعبد الواحد يتفقان على حل الميليشيات وإعادة هيكلة الأجهزة النظامية.

نائب رئيس مجلس السيادة دقلو يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.

اضراب عام بمستشفي كوستي بعد ساعة من اعفاء مديرها.

النيلين