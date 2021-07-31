الالتهابات وأمراض القلب.. تعرف على أبرز الآثار الجانبية للحزن





الحزن جزء طبيعي من الحياة، لكنه قد يسبب بعض المشكلات الصحية بما فيها الأرق وضعف المناعة والمشاكل القلبية وأمراض أخرى.

وأشارت دراسة لموقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي إلى أن الحزن يمكن أيضا أن يسبب الالتهابات وغيرها.

مشاكل النوم

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يمكن أن يمنعك الحزن من الحصول على النوم المنتظم الذي يحتاجه عقلك وجسمك. قد تواجه صعوبة في النوم، أو قد تستيقظ كثيرًا في الليل أو تنام كثيرًا، لذلك عليك الاسترخاء ببطء قبل النوم بمساعدة أشياء هادئة مثل الاستحمام أو قراءة كتاب أو تمارين التنفس.

الإعياء

الخسارة العاطفية بسبب الحزن يمكن أن تستنزف طاقتك، للحفاظ على قوتك، تأكد من تناول ما يكفي من الطعام، حتى لو كنت لا تشعر بالرغبة في ذلك، والتمارين الرياضية بما فيها شيء بسيط مثل المشي لمسافة قصيرة يمكن أن يساعد حقًا، ومن الجيد أيضًا أن تظل على اتصال بالعائلة والأصدقاء.

جهاز المناعة

هناك بعض الأدلة على أن الحزن يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة جسمك على محاربة المرض والعدوى، خاصة إذا استمر لفترة طويلة، تحدث إلى طبيبك أو أخصائي الصحة العقلية إذا كنت تواجه مشكلة في التعامل مع خسارتك.

الالتهابات

يحدث هذا عندما يستجيب جهازك المناعي لشيء يعتبره تهديدًا ويجعل الأنسجة في جسمك تنتفخ، يمكن أن يلعب دورًا في أمراض القلب والتهاب المفاصل والسكري والربو وربما السرطان، هناك أدلة على أن الحزن مرتبط بالالتهاب، وتشير بعض الدراسات إلى أنه كلما زاد الحزن حدة زادت خطورة الالتهاب، يمكن أن تساعدك ممارسة الرياضة وتناول الطعام بشكل صحيح على إدارته.

القلق

يمكن للأحداث التي تسبب الحزن أن تجعلك تشعر وكأنك لا تتحكم في حياتك، قد تكون قلقًا بشأن مستقبلك المالي أو أن تكون وحيدًا أو احتمال فقدان شخص آخر، بعض القلق أمر طبيعي، ولكن إذا استمر قلقك لفترة أطول من بضعة أشهر أو كان عقبة في طريق عملك المعتاد أو حياتك المنزلية، فقد يكون الوقت قد حان للتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.

الكورتيزول

يُطلق على هذا أحيانًا اسم ”هرمون التوتر“ وقد يُفرز جسمك كمية أكبر من المعتاد منه في مجرى الدم في الأشهر الستة التي تلي فقدان أحد الأحباء، يمكن أن تزيد المستويات العالية من الكورتيزول على مدى فترة طويلة من فرص الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم.

الهضم

يمكن أن يؤدي الحزن إلى التوقف عن تناول الطعام أو الإفراط في تناوله، ويمكن أن تجعلك هرمونات التوتر تشعر بالغثيان أو تزعج معدتك وبقية الجهاز الهضمي، قد تعاني من تقلصات في المعدة، وإسهال، وإمساك، وتقرحات، وحتى متلازمة القولون العصبي. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة لا تختفي، فيمكن لطبيبك مساعدتك في إيجاد طرق لعلاجها.

أوجاع

قد يجعلك الحزن أكثر عرضة للإصابة بألم المفاصل أو آلام الظهر أو الصداع، جزء من السبب قد يكون التوتر العضلي الناجم عن هرمونات التوتر التي يطلقها جسمك استجابة للحزن، يجب أن يتحسن هذا بمرور الوقت، ولكن تحدث مع طبيبك حول كيفية إدارة الألم إذا لم يزل.

ضربات القلب

يمكن أن يؤدي الحزن الشديد إلى ارتفاع معدل ضربات القلب لمدة تصل إلى 6 أشهر. هذا المعدل الأسرع، والذي قد يكون بسبب القلق أو إفراز الكورتيزول، قد يزيد من فرص إصابتك بمشاكل في القلب، تحدث إلى طبيبك حول إضافة أو تغيير الدواء الخاص بك، خاصة إذا كنت تعان بالفعل من مشاكل في القلب.

متلازمة القلب المكسور

يمكن أن يتسبب الفقد المفاجئ لأحد الأحباء في هزة من المشاعر الشديدة وتحفيز الهرمونات التي تؤدي إلى ألم حاد في الصدر وصعوبة في التنفس. قد لا يضخ قلبك الدم أيضًا لفترة من الوقت، يمكن أن تشعر بنوبة قلبية، لكنها عادة لا تضر قلبك أو تسد الشرايين. يتحسن معظم الناس في غضون أيام أو أسابيع قليلة.

ارتفاع خطر النوبة القلبية

في اليوم الأول من الحزن على فقدان شخص قريب، تكون فرص إصابتك بنوبة قلبية أعلى من المعتاد، تنخفض على مدار الأسبوع الأول، لكن احتمالاتها قد تظل أعلى من المعتاد في الشهر الأول، حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم، وراقب علامات النوبة القلبية مثل آلام الصدر والمعدة، والتعرق البارد، والغثيان

إرم نيوز