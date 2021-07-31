5 أسئلة يجب أن تجيب عليها قبل تداول أخبار كورونا؟





حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من انتشار الشائعات ونظريات المؤامرة بشأن مصدر فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

وكتب غوتيريش على “تويتر”، اليوم السبت: “هناك الكثير من الشائعات ونظريات المؤامرة والأكاذيب، التي تنتشر بسرعة كبيرة حول فيروس كورونا، في ظل الأزمة العالمية التي تسبب فيها هذا الفيروس”.

وتابع: “يستطيع كل واحد منا أن يقوم بالدور المنوط به لمنع انتشار المعلومات المزيفة بشأن جائحة كورونا”.

ووجه غوتيريش رسالة لكل من يصلهم أخبار خاصة بفيروس كورونا، دعاهم فيها إلى التعهد بالتوقف والتحقق من أي أخبار قبل تداولها على شبكة الإنترنت.

وأرفق غوتيريش صورة تحمل نصيحة من الأمم المتحدة بشأن تداول الأخبار الخاصة بالجائحة، تقول: “قبل مشاركة أي خبر عن كورونا… يجب عليك أن تفكر، وتجيب على 5 أسئلة رئيسية للتحقق منها:

من صنع هذا الخبر؟

ما هو مصدره؟

من أين جاء الخبر الخاص بجائحة كورونا؟

لماذا تقوم أنت بمشاركة هذا الخبر؟

ما هو تاريخ نشر الخبر الخاص بجائحة كورونا؟

متى ظهرت أول إصابات معروفة بفيروس كورونا في العالم؟

أولى حالات الإصابة بالفيروس، تم رصدها في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

وتشير تقارير إلى أن فيروس كورونا انتقل إلى البشر من حيوانات في أحد أسواق المدينة.

وتدعو الأمم المتحدة الصين ودول أخرى للتعاون في التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية للكشف عن منشأ فيروس كورونا.

العربية نت