



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021م

السوداني:

حاكم دارفور: بعض أحزاب (قحت) جلسوا على الكراسي وأجلسونا على (البنابر) وشعار “حرية سلام وعدالة” خرج من دار حركتنا.

الدقير: قيام المؤتمر التنظيمي الأول للمؤتمر السوداني هو اعتراف بوجود مشكلة تنظيمية والحل لأي مشكلة.

ماكرون يُهاتف حمدوك وآبي أحمد ويدعو لمُحادثات لإنهاء الأعمال العدائية في إقليم تيغراي الإثيوبي.

كارثةٌ إنسانيّةٌ في منطقة (الفاو).. أهلها في العراء بلا مأوى يُعانون من انعدام المياه والدواء والأكل.

الجنيه السوداني يُواصل رحلة التحسُّن أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات السبت

تجمُّع المهنيين يتمسّك بإقالة والي جنوب دارفور ويعلن التصعيد الثوري.

سودان ناو الإلكترونية:

– شرطة محلية الخرطوم توقف شبكة إجرامية مكونة من 10 أشخاص تنتحل صفة القوات النظامية وتعمل على إبتزاز ونهب المواطنين.

– النيل الأزرق يفيض ويغمر أجزاءً واسعة من الأراضي الزراعية بمنطقة برانكو بشرق ولاية الجزيرة.

– انقطاع طريق الخرطوم الدمازين عند منطقة خور القعرة بالقرب من مدينة أبو حجار جراء ارتفاع مناسيب النيل الأزرق.

– أطباء يحذرون من استخدام حبوب التسمين بعد الاقبال الكبير على حبوب (الزنك طار) و (صف العيش).

أخبار اليوم:

الشرطة توقف أخطر تنظيم إجرامي مرتكزاً بشارع الستين لتفتيش السيارات.

المجموعة الوطنية تستنكر طلب آبي أحمد بالتدخل الدولي في قضية اتقراي ورفضه في قضية سد النهضة.

البرهان: ابواب السودان مفتوحة امام الاستثمارات الامريكية.

بيان حول الاعتداء المسلح علي قسم شرطة الفاشر جنوب.

الدفاع المدني: منسوب النيل الازرق يصل مرحلة الفيضان.

الوطن:

واشنطن تشرع في تعيين سفير لها بالسودان.

المجموعة الوطنية تستنكر طلب حكومة أبي أحمد التدخل الدولي في تغراي ورفضه في ملف سد النهضة.

إستثناء ولايات الشرق من تغيير الولاة.

تفاصيل مباحثات البرهان مع وفد أمريكي.

النيل الدولية:

الرئيس الفرنسي يبحث مع حمدوك الأوضاع على الحدود الشرقية وأزمة (التقراي).

مناوى: البرهان وحمدوك يدشنان حكومة الإقليم 10 أغسطس بالفاشر.

اعتداء عناصر تتبع لقوى تجمع تحرير السودان على قسم شرطة بالفاشر.

وزيرة الخارجية تحمل نظيرها الجزائري ردها على رسالة إثيوبيا.

واشنطن بصدد تعيين مسؤول في مكافحة الإرهاب سفيرا لها لدى السودان.

ضبط شبكة تعمل في توزيع العملة الأجنبية المزيفة بالنيل الأبيض.

صوت الأمة:

جريدة لندنية: البشير ملف يتقاذفه الجميع.. الحسابات السياسية والمناوشات القانونية ترجئان محاكمة المخلوع.

اقتراح بمنح ترك 30% في حكومة الإقليم شرق السودان.

بالاسماء مجلس السيادة يعتمد ترشيحات منصب رئيس القضاء.

النيلين