



(0)الى اين وصلا؟

اعمى ينادى اطرش.فلا الاعمى يرى الاطرش. ولا الاطرش يسمع الاعمى.انهما برنامج ثمرات.وسلعتي.اللذان هما جهد بخيل وشحيح الى فقير معدم..الى اين وصل برنامج ثمرات تحديداً؟

(1)الصرف والمال

لا يبقى الكثير من المال.مع الفساد.ولا يبقى الكثير من المال مع زيادة مصروفات تشغيل مجالس السيادة والوزراء والشركاء.بالاضافة الى مخصصات المستشارين الجدد الذين تمت إضافتهم الى مجلس الوزراء.ولا يبقى الكثير من المال مع الصرف الغير رشيد على ما يسمى القونات.(إناثا وذكورا) ومن يبغض القونات.لم يخالف السنة النبوية.

(2) فض الاعتصام والمتهم المدان

يجب علينا إقامة نصب تذكاري.امام ميدان الاعتصام بالقيادة العامة.حتى لا ننسى أن قتلة شهداء ثورة ديسمبر المباركه.مازالوا مطلقو السراح.وحتى نذكر القتلة أن دم الشهداء مازالا ساخنا.وان كل متهم بفض الاعتصام.هو مدان حتى تثبت براءته.برغم أن القاعدة القانونية تقول.ان كل متهم برئ حتى تثبت أدانته. ولكن كل من فكر وخطط ونفذ وشارك وساهم في فض الاعتصام مدان حتى تثبته إدانته.

(3)الخرطوم مستعدة للخريف

وأحد المتطنقعين.يقول.ياريت الخرطوم تبقى زي لندن.فرد عليه عم لنا.فضل حجب إسمه.حمدلله على السلامة.متين جيت من لندن؟والسيد والي الخرطوم خالد نمر.قبيل فصل الخريف بفترة.قال.الخرطوم ستنجو من خريف هذا العام2021..ولكن والخريف لم (يركب الزلط بعد) رأيتم بام اعينكم كيف جهجت الخرطوم.وكشف عن سوء استعدادات حكومة الخرطوم له.فنفس الملامح والشبه.ونفس الأقوال التي كان يتحفنا بها قيادات حزب المؤتمر الوطني المباد.عند حلول فصل الخريف.هى ذاتها.وماهي إلا مسافة السكة.ونرى والي الخرطوم أيمن نمر.وقد شمر عن ساعد الجد.(فكفكف بنطلونه واكمام قميصه) وخاض في مياه الأمطار.التي عجزت المصارف عن تصريفها.وقام بأخذ الصور التلفزيونية والسيلفي.وهكذا وفي كل عام يتحول فصل الخريف.وبسبب سوء الاستعدادت.يتحول من نعمة إلى نقمة.ودعوات من شعب ولاية الخرطوم.تقول (اللهم حوالينا ولا علينا.) وبهذا يحق لفصل الخريف.وبعد أن خاف ورجف من مقولة والي الخرطوم.(الخرطوم ستنجو من خريف هذا العام) يحق له أن يخرج لسانه.ويمد رجليه ساخرا من استعداد ولاية الخرطوم.وباقي ولايات السودان له!!

طه مدثر

صحيفة الجريدة