طريقة آمنة لحفظ اللحوم أطول مدة بدون ثلاجة أو فريزر





قد تضطرك بعض الظروف إلى الاستغناء عن وضع الأطعمة في الثلاجة أو الفريزر بسبب عدم اتساعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو عطل تقني. ولأن اللحوم من أكثر المكونات حساسية للحرارة وتعرضاً للفساد، لا بد من وجود طريقة تساعدنا على حفظها في مثل هذه الظروف.

وهنا نعود على ما كانت الأمهات تفعله قبل انتشار الثلاجة أو الفريزر للاحتفاظ باللحم بدون مواد حافظة وثلاجة بالشهور من السنة للسنة.

فقط قومي بتحضير اللحم الذي سوف يتم الاحتفاظ بها ولكن يشترط وجود كمية من الدهون أو اللية. حيث يتم تقطيع تلك الدهون لقطع بحجم اللحم. والذي يفضل تقطيعها على هيئة مكعبات متوسطة الحجم، في البداية يتم تمرير الماء على اللحم وغسلها ثم يتم التخلص من الماء تماماً وفقاً لموقع ثقفني.

يتم وضع وعاء قابل للطهي على البوتاجاز وبعد تسخينه قليلاً يتم إضافة ملعقتين من السمن، يتم إضافة اللحم والدهون بحيث تكون الكمية كيلو من اللحم وربع كيلو من الدهن ويتم التقليب. قبل التوجه للخطوة التالية يجب أن تعلمي أنه يمكنك اصطحاب اللحم المُخزن بهذه الطريقة أثناء السفر، وبعد أن يترك اللحم لمدة ربع ساعة يتم إضافة ملعقة كبيرة من الملح، ثم يتم إضافة نصف كوب فقط من الماء ويترك لمدة ساعة كاملة على نار هادئة.

الامارات نيوز