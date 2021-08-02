



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021م

السوداني:

زيادة مُستمرّة في مناسيب النيل والخرطوم تقترب من الفيضان.

والي سنار لـ”السوداني”: الوضع خطيرٌ وأرسلنا استغاثة للمركز.

د. حمدوك يطّلع على الهيكلة الجديدة لقِوى الحرية والتغيير.

لتأخُّره عن الزمن 10 دقائق.. منع رئيس المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني من الدخول للمؤتمر.

“سمانتا باور”: ‏زيارتي للسودان تهدف لتعزيز شراكة الحكومة الأمريكية مع قادة السودان الانتقاليين والمواطنين.

أخبار اليوم:

ضبط شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية داخل مشارح الخرطوم.

وكيل المالية تحدد ملامح إعداد موازنة العام 2022م.

حمدوك يطلع على الهيكلة الجديدة لقوى اعلان الحرية والتغيير.

عوضية كوكو تسلم رسالة خطية الى مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سامنتا باور.

الوطن:

التقت حمدوك.. مسؤلة أمريكية سندعم السودان بقوة لإستكمال المعجزة.

المالية: الموازنة المقبلة تنفذ سياسات التحرير وتوحيد سعر الصرف.

الري تجدد التحذير من اقتراب الفيضان وارتفاع معدل النيل الأزرق.

حركة تحرير بني شنقول تدعو المجتمع الدولي لإدانة حكومة أبي أحمد على المجازر بالإقليم.

النيل الدولية:

البرهان يؤكد حرص السودان الراسخ على تعزيز العلاقات مع المغرب.

(المساحة العسكرية) تتفقد العلامات الحدودية مع إثيوبيا في الفشقة

مصرع شخص واصابة نظاميين في اشتباك بين أهالي وقوات بغرب كردفان.

واشنطن تدعم السودان بـ700 مليون دولار لمواجهة التحديات الراهنة.

حزب الأمة يطالب بتوسيع اتفاق السلام ليشمل الحركة الشعبية.

ضبط شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية داخل مشارح بالخرطوم.

سما نيوز:

سفارة السودان بالقاهرة تعلن توقف الإجراء الخاص بالجوازات.

اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس السيادة تتخذ عددا من القرارات.

النيلين