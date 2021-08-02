تشكيل غرف طوارئ صحية بمحليات ولاية الخرطوم





أعلن مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة بالخرطوم ، د. عبدالله بخيت عن تكوين غرف طوارئ بالمحليات السبع وذلك بتوجيه من والي ولاية الخرطوم وتضم الغرفة مدير الملاريا وصحة البيئة ومدير النظام الصحي المحلي مع المدير التنفيذي بالمحلية على أن تقوم المحلية بعمل المكافحة وتوفير القوى العامة وتقوم الوزارة بتوفير المبيدات والدعم الفني والمتابعة والإشراف.

وشدد بخيت خلال اجتماع للطوارئ الصحية بالولاية على ضرورة مكافحة ورش الطور اليرقي وردم البرك والمستنقعات ومن ثم الرش عبر الماكينات المحمولة على العربات وخاصة في المناطق ذات الكثافة العالية وذات الأخطار وتتم المعالجة الاخيرة بالرش بالطائرات خاصة بعد زيادة الطائرات، مطالبا بتوفير وسائل للحركة بالتعاون مع الدعم السريع والأمن .

صحيفة السوداني