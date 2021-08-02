شاهد بالفيديو.. بعد إغلاق الأبواب أمامهم.. مواطنون غاضبون يقفزون من السور ويقتحمون مجمع خدمات الجمهور بأم درمان وشهود عيان (الناس ديل عاوزين جوازاتهم عشان يتخارجوا من البلد دي)





تداول نشطاء وصفحات تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والمتابعة, وذلك بعد ساعات قليلة من نشره على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع عدد كبير من الشباب وهم يقفزون من سور بوابة خدمات الجمهور بأم درمان بعدما تم إغلاقها أمامهم حسبما ذكر عدد من المتابعين.

سلوك الشباب أثار ضجة واسعة وردود أفعال قوية ما بين مؤيد ومعارض, حيث يرى المؤيدين أن إدارة السجل المدني أجبرت هؤلاء الشباب وجرتهم لهذا الفعل بسبب مماطلتها في تكملة الإجراءات الخاصة بهم إضافة لإغلاق الأبواب أمامهم.

بينما يرى المعارضون لهذا التصرف أن هذا السلوك قبيح ولا يوجد أي سبب يدفعهم للقفز بهذه الطريقة التي من شأنها أن تعكس صورة سيئة عن السودان وشعبه خصوصاً من انتشار السوشيال ميديا.

وأكد أحد المعلقين في إجدى الصفحات الناشرة للمقطع أنه كان حضوراً وأن سبب التصرف الذي أقدم عليه الشباب هو إغلاق الأبواب أمامهم وذكر باللغة الدارجية (الناس ديل عاوزين جوازاتهم عشان يتخارجوا من البلد دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين