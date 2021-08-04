



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021م

أخبار اليوم:

توضيحات لاردول لما تَردد عنْ فرض مبالغ علي شركات لاحتفال تنصيب مناوي.

أمريكا تؤازر قيام قوات مُسلحة موحدة ومهنية تحت امرة واحدة بالسودان.

تربية الخرطوم تحدد غد الخميس موعداً لإعــلان نتيجة شهــادة الأسـاس.

الولايات المتحدة توفر لقاحات «كوفيد 19» للسودان وتدعم مفوضية الانتخابات.

عاصم البلال يكتب في أجراس فجاج الارض: سلمى فتح الباب.. عطلة الجمعة والعلمانية وأردول بين الناعم والخشن والطاعم.

سودان ناو الإلكترونية:

– السعودية تعيد أكثر من (7) آلاف رأس من صادر الضأن السوداني.

– أولياء أمور يتفاجؤون بزيادات كبيرة في الرسوم الدارسية بالمدارس الخاصة بالخرطوم تُقدر بسبعة أضعاف رسوم العام الماضي.

الوطن:

مجلس الوزراء يصادق على ميثاق روما للإنضمام للجنائية الدولية.

حملات تستهدف مستشفيات القطاع الخاص وتحير من إنهياره.

واشنطن تدعم تكوين مفوضية للإنتخابات والإنتقال الديمقراطي.

الفريق صديق : مبارك الفاضل يحاول تسور المؤسسات.

السوداني:

قاضي محكمة الأبيض يحدد يوم الخميس القادم، موعداً للنطق بالحكم على عناصر من قوات الدعم السريع.

مجلس الوزراء يُجيز مشروع قانون نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة.

والي الخرطوم يعتمد نتيجة مرحلة الأساس تمهيداً لإعلانها بالخميس.

وزارة الري: الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان.

مفوضية العون الإنساني تشرع في تجهيز المُعينات لمُقابلة فصل الخريف.

وزارة الصحة: أدوية التخدير مُتوفِّرة بالإمدادات الطبية

النيل الدولية:

مجلس الوزراء يصادق على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

حمدوك يبحث مع مستشارته لشؤون النوع الاجتماعي أولويات عملها.

سامانتا تؤكد أهمية بناء شراكات بين السودان وامريكا.

تشكيل لجنتين للترتيبات الامنية والسياسية بمسار المنطقتين.

الري: منسوب النيل وصل مرحلة الفيضان.

تنفيذ إخلاء مقر الهلال الأحمر في أمدرمان بالقوة الجبرية

النيلين