تفاقم أزمة اضراب وحدة التمريض بمستشفى الذرة في ود مدني





تفاقمت أزمة إضراب وحدة التمريض بمستشفى الذرة بود مدني في يومها الثاني مما أدى لتجمهر مرضى السرطان والممرضين امام مكتب عميد المعهد نتيجة توقف أجزاء واسعة من نوافذ الخدمة من بينها العلاج الكيميائي والعيادات بجانب علاج الأشعة الذي توقف بسبب الصيانة الدورية ، وأشارت مصادر ماذونة فى حديثها لـ(الجريدة) أمس أن الازمة تفاقمت لعدم إقدام إدارة المستشفى على أي خطوة لحل المشكلة .

وذكرت ان متوسط المترددين يومياً على صالة الكيميائي يتراوح بين ٤٠ إلى ٥٠ مريض من كافة ولايات السودان .

ودخلت وحدة التمريض بالمستشفى في إضراب مفتوح أمس الاول عن العمل ، ورهنت الوحدة عودتها للعمل بتحقيق جملة من المطالب الخاصة بتحسين بيئة العمل طبقا لمذكرة دفعت بها وحدة التمريض بالمعهد الى ادارةالمستشفى وشددت المذكرة على ضرورة تحقيق مطالبهم المتمثلة فى زيادة الحوافز العامة والخاصة ، زيادة فئة المناوبة تماشيا مع الوضع الاقتصادي.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة