“إنستغرام” يوقف حساب أسرع امرأة في العالم

أغلق موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حساب أسرع امرأة في العالم، وهي العدّاءة الجامايكية إيلين طومسون هيرا، الفائزة بذهبيتي السرعة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتمكنت الجامايكية من الدفاع عن لقبيها الأولمبيين من ألعاب “ريو 2016″، في سباقي 100 و200 متر.

لتفوز بهاتين المسافتين بالذهب في أولمبياد طوكيو، محققة 4 ميداليات ذهبية في دورتين من الأولمبياد. ويعود سبب إغلاق “إنستغرام” لصفحة العداءة، بعد نشرها مقاطع فيديو من انتصارها في المسافتين.

وقالت العدّاءة على “تويتر”: “تم إيقاف حسابي على انستغرام لنشر مقاطع من السباقين لأني لا أملك الحقوق لذلك. أراكم بعد يومين”.

I was blocked on Instagram for posting the races of the Olympic because I did not own the right to do so. So see y’all in 2 days

— Elaine Thompson Herah (@FastElaine) August 3, 2021

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن إزالة المحتوى غير المصرح به على وسائل التواصل الاجتماعي يتم تلقائيا.

سبوتنيك