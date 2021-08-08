



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 8_8_2021م

صحيفة السوداني :

– صلاح مناع: الشركة السودانية للموارد المعدنية تعمل بنفس عقلية الماضي

– تدشِين “الزرقاء” أول منصة إعلامية متكاملة وسط حضور إعلامي كبير

– إكتمال اجراءات صهر 530 عربة بوكو تمت مصادرتها

– وزارة الري: الخرطوم تتجاوز منسوب الفيضان بـ36 سم

– أديب: أملنا ضعيفٌ جداً في الإصلاح القانوني

– (الشيوعي) يشرع في التحضير للمؤتمر العام ويطالب بتعديل قوانين الانتخابات

– المراجع العام المُقال الطاهر عبد القيوم يَتَلَكَّأ في تسليم مهامه لخلفه.

صحيفة أخبار اليوم :

– ترتيبات لِصهر (520) عربة غير مقننة (بوكو حرام)

– نداءات عاجلة لانقاذ الوضع بنهر النيل ووفاة واصابة (16) وانهيار (1265) منزلا بالسيول

– النيل بالخرطوم يتجاوز منسوب الفيضان بـ 36 سم

صحيفة الوطن :

– وزير العدل: الدستور القادم بلا إقصاء

– خبير سوداني يطالب بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بسبب سد النهضة

– إرتفاع كبير في منسوب النيل وتحذير لسكان الخرطوم

– لجنة التحقيق في أحداث كُولقي تصل دارفور وتعقد اجتماعات.

صحيفة النيل الدولية:

– العثور على مزيد من الجثث في نهر (ستيت) الفاصل بين السودان واقليم التقراي

– حمدوك وبلنكين ناقشا تاثير صراع التقراي على المنطقة

– فرض الطوارئ في (كولقي) بشمال دارفور وتعزيزات عسكرية لإنهاء النزاع

– مخاوف من فيضانات مُدمرة في العاصمة الخرطوم

– التوم هجو: مسار الوسط مفتوح للجميع لمعالجة قضايا إنسان المنطقة

– انهيار سد لحصاد مياه الأمطار أنشئ حديثا بمليط نتيجة لعيوب فنية وهندسية

النيلين