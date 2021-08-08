أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 8_8_2021م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 8_8_2021م
صحيفة السوداني :
– صلاح مناع: الشركة السودانية للموارد المعدنية تعمل بنفس عقلية الماضي
– تدشِين “الزرقاء” أول منصة إعلامية متكاملة وسط حضور إعلامي كبير
– إكتمال اجراءات صهر 530 عربة بوكو تمت مصادرتها
– وزارة الري: الخرطوم تتجاوز منسوب الفيضان بـ36 سم
– أديب: أملنا ضعيفٌ جداً في الإصلاح القانوني
– (الشيوعي) يشرع في التحضير للمؤتمر العام ويطالب بتعديل قوانين الانتخابات
– المراجع العام المُقال الطاهر عبد القيوم يَتَلَكَّأ في تسليم مهامه لخلفه.
صحيفة أخبار اليوم :
– ترتيبات لِصهر (520) عربة غير مقننة (بوكو حرام)
– نداءات عاجلة لانقاذ الوضع بنهر النيل ووفاة واصابة (16) وانهيار (1265) منزلا بالسيول
– النيل بالخرطوم يتجاوز منسوب الفيضان بـ 36 سم
صحيفة الوطن :
– وزير العدل: الدستور القادم بلا إقصاء
– خبير سوداني يطالب بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي بسبب سد النهضة
– إرتفاع كبير في منسوب النيل وتحذير لسكان الخرطوم
– لجنة التحقيق في أحداث كُولقي تصل دارفور وتعقد اجتماعات.
صحيفة النيل الدولية:
– العثور على مزيد من الجثث في نهر (ستيت) الفاصل بين السودان واقليم التقراي
– حمدوك وبلنكين ناقشا تاثير صراع التقراي على المنطقة
– فرض الطوارئ في (كولقي) بشمال دارفور وتعزيزات عسكرية لإنهاء النزاع
– مخاوف من فيضانات مُدمرة في العاصمة الخرطوم
– التوم هجو: مسار الوسط مفتوح للجميع لمعالجة قضايا إنسان المنطقة
– انهيار سد لحصاد مياه الأمطار أنشئ حديثا بمليط نتيجة لعيوب فنية وهندسية
النيلين