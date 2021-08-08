راش تكشف عن ظهور حالات اشتباه بالحصبة بمناطق التعدين بالولاية الشمالية





كشفت رابطة الاطباء الاشتراكيين عن ظهور حالات إشتباه بمرض الحصبة في الولاية الشمالية بمناطق سوق الطواحين (نمرة واحد) بمحلية وادي حلفا و محلية دلقو وأعلنت في الوقت ذاته عن تحويل ٥ حالات إشتباه من محلية دلقو الى مستشفى دنقلا التخصصي.

و قالت راش في تعميم صحفي “بناء على متابعات سابقة لراش في الخامس والعشرين من يوليو الماضي حول الوضع الوبائي لمرض الحصبة فلا يستبعد ان يكون هناك إرتباط قوي بين الحالة الأولى والوضع بافريقيا الوسطى خاصة وان المناطق المذكورة هي مناطق تعدين تكثر الهجرة إليها من كل انحاء السودان.

في ظل الظروف الصحية السيئة في مناطق التعدين و تردي الخدمات الصحية بها فإن إنتشار مرض الحصبة يمثل تهديداً صحياً مما يستدعي تدخل السلطات الصحية الإتحادية و الولائية بالولاية الشمالية بصورة أكثر جدية وسرعة.

وطالبت رابطة الأطباء الإشتراكيين كل الجهات المسؤولة خصوصاً إدارة التحصين بوزارة الصحة الإتحادية و الولائية اخذ الامر على محمل الجد و تنشيط برنامج التحصين ضد مرض الحصبة بالمنطقة و تنظيم الورش و السمنارات لتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع الحالات بالتقصي والتبليغ والتعامل السريري المطلوب ، بالإضافة إلى القيام بالتثقيف الصحي عبر الوسائل المختلفة وباللغات المحلية وغيرها.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة