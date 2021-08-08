توقُّف مركز حاج المرضي لغسيل الكُلى بسبب تلكؤ “القومي”





تفاجأ المداومون على عمليات غسيل الكُلى بمركز حاج المرضي (الأكاديمي سابقاً) بحي الامتداد أمس، بتوقُّف الغسيل نتيجة عطل في “السيستم”. وقال مرضى، إنّهم تضرّروا من توقف المركز وأصيبوا بإحباط شديد لحرمانهم من الغسيل الذي يعني الحياة بالنسبة لهم. وأضافوا بأنهم علموا من إدارة المركز أنهم خاطبوا المركز القومي لغسيل الكُلى عدة مرات ولم يستجيبوا لإصلاح العطل.

وأوضحوا بحسب صحيفة الصيحة، أن مديرة المركز د. دينا حسن، ذكرت لهم أن “السيستم” يحتاج طلمبة جديدة لضخ المياه بالصورة اللازمة للتشغيل، وعدم وجودها يؤدي لضعف سريان المياه مما يؤدي لتوقف ماكينات الغسيل وكل “السيستم”. وأشاروا إلى أنها أكدت إبلاغ المركز القومي وأرفقت خطاباً لمُهندسي المركز فيه تَوضيحٌ للخلل، وقالت إنّ قرار مُهندسي المركز بإيقاف الغسيل جاء لسلامة المرضى.

الخرطوم: (كوش نيوز)