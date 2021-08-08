علامات تظهر على عينيك وتنذر بالإصابة بمرض السكرى





يصيب مرض السكري ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتشمل بعض الأعراض الشائعة لمرض السكري التبول المتكرر، وفقدان الوزن المفاجئ، والإحساس بالجوع، وخدر أو وخز اليدين أو القدمين، وجفاف الجلد، والالتهابات، والتعب المزمن، لكن هل تعلم أنه يمكن أن يؤثر على عينيك أيضًا؟

هل تعلم أن عينيك يمكن أن تخبرك إذا كنت مصابًا بمرض السكري؟ فيما يلي بعض مشاكل العين التي يجب أن تتوقف عن تجاهلها، وفقا لموقع “webmd”

5 علامات للعيون المصابة بمرض السكر

1. رؤية ضبابية

إذا كنت غير قادر على رؤية لافتات الشوارع على الطريق أثناء القيادة قد تكون مصابًا بمرض السكري، يمكن أن يكون لمرض السكري أصول عديدة، حيث قد يكون مؤشرًا على أن مستوى الجلوكوز لديك خارج النطاق – إما مرتفعا جدًا أو منخفضا جدًا.

2. إجهاد العين المزمن

في حين أن أشياء مثل العمل لساعات طويلة يمكن أن تسبب إجهادًا لعينيك، فقد تكون أيضًا علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة.

3. الحساسية للضوء

هل اكتشفت حساسية مفاجئة للضوء؟ قد تجعل العدوى وأمراض معينة، مثل التهاب السحايا، رؤيتك أكثر حساسية للضوء من المعتاد، فإذا اكتشفت حساسية مفاجئة للضوء لا تختفي بعد فترة قصيرة من الوقت أو عادت بشكل منتظم، فيجب عليك استشارة الطبيب.

4. اضطرابات الرؤية

تعتبر البقع السوداء التي يبدو أنها تتحرك عبر عينيك أمثلة على اضطرابات الرؤية التي يمكن أن تشير إلى مشكلة كبيرة في العين، فإذا ظهرت هذه الأعراض فجأة، سواء كانت مصحوبة بصداع أم لا، فيجب عليك طلب المساعدة الطبية الطارئة من طبيب العيون، فقد تكون مثل هذه الاضطرابات ناتجة عن ثقوب الشبكية أو انفصال الشبكية، ومن الأفضل أن يقوم طبيبك بفحص مرض السكري.

5. عدم القدرة على التركيز

هل تشعر بالتشويش في كل مرة تحاول فيها التركيز على شيء واحد؟ في حين أن صعوبة التركيز قد تنبع من مشاكل مثل قضاء وقت طويل أمام الشاشة أو قراءة مطبوعات صغيرة، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى مشكلة أكبر، لا تتجاهلها إذا كنت تواجه صعوبة في التركيز على شيء واحد في رؤيتك، أو إذا لاحظت أي تشويش عندما تحاول التركيز على شيء واحد.

صحيفة اليوم السابع