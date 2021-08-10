أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس





أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم ليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس

صحيفة السوداني:

محكمة الشهيد محجوب التاج: الاتهام يقدم فيديوهات توضح تعرضه للضرب

تفاصيل استدعاء رئيس الوزراء لـ “أردول” بشأن تبرعات أصحاب شركات التعدين المثيرة للجدل

انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة

تاور: الحكومة ستتّخذ إجراءات حاسمة للحد من التفلتات والصراعات القبلية

اجراءت لتوفير (500) وظيفة جديدة بالجزيرة إجراءات لزيادة خطوط إنتاج الجوازات والبطاقات

صحيفة أخبار اليوم:

حمدوك يشدد على الالتزام بالحوكمة وتوريد اموال المسئولية المجتمعية للمالية

صحيفة الوطن: فيديوهات بالمحكمة تكشف تفاصيل مقتل الشهيد محجوب

السيادي :قرارات حاسمة للحد من التفلتات الأمنية

تجمع الصيادلة:

الدواء أصبح (لمن أستطاع اليه سبيلا)

السفير علي يوسف يكشف أسباب استدعاء السودان لسفيره من اثيوبيا ويقول الموقف يتجه لتصعيد

٧ طائرات لتنصيبه طائرات من الخرطوم لتنصيبه..

مناوي يقر بوجود رافضين له

صحيفة النيل الدولية:

حمدوك الى جوبا لاحتواء النزاع المسلح

لجنة المفقودين: دفن قتلى من مجزرة فض الاعتصام قبل التعرف على هويتهم

مدعي الجنائية في الخرطوم للتحقيق في جرائم دارفور

توجيه بتوسعة خطوط إنتاج الجواز الالكتروني والبطاقة القومية

النيلين