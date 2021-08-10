أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم ليوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس
صحيفة السوداني:
محكمة الشهيد محجوب التاج: الاتهام يقدم فيديوهات توضح تعرضه للضرب
تفاصيل استدعاء رئيس الوزراء لـ “أردول” بشأن تبرعات أصحاب شركات التعدين المثيرة للجدل
انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي والعطبراوي بمحطة عطبرة
تاور: الحكومة ستتّخذ إجراءات حاسمة للحد من التفلتات والصراعات القبلية
اجراءت لتوفير (500) وظيفة جديدة بالجزيرة إجراءات لزيادة خطوط إنتاج الجوازات والبطاقات
صحيفة أخبار اليوم:
حمدوك يشدد على الالتزام بالحوكمة وتوريد اموال المسئولية المجتمعية للمالية
صحيفة الوطن: فيديوهات بالمحكمة تكشف تفاصيل مقتل الشهيد محجوب
السيادي :قرارات حاسمة للحد من التفلتات الأمنية
تجمع الصيادلة:
الدواء أصبح (لمن أستطاع اليه سبيلا)
السفير علي يوسف يكشف أسباب استدعاء السودان لسفيره من اثيوبيا ويقول الموقف يتجه لتصعيد
٧ طائرات لتنصيبه طائرات من الخرطوم لتنصيبه..
مناوي يقر بوجود رافضين له
صحيفة النيل الدولية:
حمدوك الى جوبا لاحتواء النزاع المسلح
لجنة المفقودين: دفن قتلى من مجزرة فض الاعتصام قبل التعرف على هويتهم
مدعي الجنائية في الخرطوم للتحقيق في جرائم دارفور
توجيه بتوسعة خطوط إنتاج الجواز الالكتروني والبطاقة القومية
النيلين