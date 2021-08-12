



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021م

صحيفة أخبار اليوم:

البرهان يكشف عن استشهاد 84 من الجيش في عملية استعادة (الفشقة)

توقعات بأمطار غزيرة بالعاصمة و الولايات

حمدوك يبحث مع المدعي العام للجنائية تسليم متهمي الابادة الجماعية

وكيل وزارة النفط: السبت المقبل نهاية الصيانة في مصفاة الخرطوم

صحيفة الوطن:

حمدوك يبحث مع مدعي الجنائية الدولية تسليم المطلوبين

البرهان: القوات المسلحة قدمت أكثر من “80” شهيد في إستعادة الفشقة

تفاصيل جديدة في قضية خط “هيثرو”

مجلس الشركاء : لم نتسلم استقالة مكتوبة من الدقير والكنين

صحيفة صوت الشمالية:

قطعة أرض سكنية وزراعية لكل مواطن يرغب في العودة إلى وادي حلفا

مصدر بالشرطة: حركات موقعة تمارس النهب المسلح بالشمالية

والي الشمالية: عازمون على تطوير التمور

6 وفيات وتأثر اكثـر من ٣٥٠٠ منزل..

الصحة بالشمالية تدشن توزيع معينات طوارئ الخريف للمتأثرين بمحليات الولاية

وفد الزراعة الاتحادية يبحث الاستثمار الزراعي التركي بالشمالية

صحيفة السودانيٰ:

النيل يتجاوز منسوب الفيضان بـ60 سنتمتراً في الخرطوم مع استمرار الارتفاع

المدعي العام للمحكمة الجنائية: كُلِّفت بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور ومراجعة الأدلة

مدعي الجنائية يطلب من حمدوك بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في السودان

(1334) مصاباً بالدرن في ولاية الجزيرة

وزير الزراعة يُعلن الالتزام بدعم المُتضرِّرين بهيئة الرهد الزراعية

الاتحادي الأصل : الحلول العابرة لأزمة شرق السودان لن تدوم

المفوضية السامية : السودان يتقدم في مجال حقوق الإنسان بعد الثورة وكيل قطاع النفط يكشف عن التنفيذ الفعلي لبرنامج زيادة الإنتاج النفطي

صحيفة النيل الدولية:

خان يبحث مع البرهان وحمدوك تسليم المطلوبين إلى الجنائية

المفوضية السامية : السودان يتقدم في مجال حقوق الإنسان بعد الثورة

حاكم اقليم دارفور يدعو مكونات دارفور للتحاور والتصالح

الجيش يعلن مقتل 84 من عناصره في عملية استعادة (الفشقة)

شرطة محلية المتمة تضبط ٤٩ كيلو جرام ذهب.

الخرطوم: (كوش نيوز)