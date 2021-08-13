داليا الياس: زنقولا





أعتقد إنو مسألة معاداة الأجيال الحديثة وخلق معركة فى غير معترك معاهم ومحاولات الحجر على مزاجهم الخاص وميولهم وقناعاتهم غير مجدية وغير مواكبة على كافة الأصعدة .

لا حتنفع كأسلوب تربية داخل الأسر…. ولا كإصرار على فرض هيبة السلطة من جانب الجهات الرسمية والقوات النظامية.

حقو الناس تحاول تحتوى الشباب ديل وتهتم بى خياراتهم وتوظف التأثير الكبير الحاصل معاهم بدل تستخدم الردع والترهيب والمنع والحجر لأنو كل الدلائل أثبتت إنهم الجيل العنيد الراكب راس المستعد يعمل أى حاجة عشان ينتصر لى حلم التغيير والمواكبة ومزاجو الخاص.

فشنوووو….الشاب(خالد زنقولا) شئنا أم أبينا… كوركنا ولا سكتنا… شجبنا وأدنا وإستنكرنا ولا قبلنا على مضض… هو فنان صاحب لونية متعارف عليها عالمياً وعندو جمهور لايستهان به من أولادنا المحتاجين نصل معاهم لى نقطة تلاقى عشان الحياة تمشى متوازنة.

والولد ده بالمناسبة ذكى وفاهم وشاطر وعندو أفق واسع ولباقة فى الحديث وحجج مقنعة ومهارات بشكل غير عادى.

فحقو نحن كأمهات وأباء نحاول نشارك أولادنا إهتماماتهم وندى نفسنا فرصة نسمعهم ونسمعوا ونؤمن إنو مستحيل أولادنا يكونوا نسخة مننا بحسب عجلة الحياة وحركة المجتمع والفطرة البشرية.

وياناس الشرطة المجتمعية… نصيحة من محبة…. ختوا الكورة واطة…. وحكاية تقعدوا تقبضوا الفنانين وماتطلعوا تصاريح وتصادروا العدة والساوند وتحاولوا تفرقوا الجماهير بالبمبان دى حركات (أرعة) بتدخلكم فى فتيل مع الفئة العمرية دى إنتو فى غِناً عنو.

ياخ بدل الجوطة والمشاكل وصراع الأجيال العقيم ده… ليه ما توظفوا أدوات التأثير دى بشكل إيجابى؟… ليه ماتحاولوا تخلوا زنقولا ده منصة للتوجيه والتوعية؟!! علماً بأنكم لو سمعتوا كلمات الراب البيقولها حتلقوها مليانة قيم وفيها عبارات جميلة.

وكان على التى شيرت القلعو ولا رقادو فى الواطة…. تراهم أهلنا وشبابنا كل يوم بيقلعوا ويركزوا للبطان….وماشايفة رقاد الواطة فيهو مايعيب… الحكاية كلها إختلاف لغات وقضايا والإختلاف حق مشروع ما مفروض يبقى سبب خلاف ولا حرب ضروس فى وقت نحن محتاجين فيهو لكل مضامين وقيم التوافق.

فيااااا سعادتة اللواء عبد الرؤوف مدير جنايات ولاية الخرطوم…. فك الشباب ديل ورجع ليهم عدتهم خليهم يشوفوا شغلتهم لأنو عندك أولويات وملفات شائكة أكتر من تكريس المجهود ده كلو عشان تمنع فئة عمرية حساسة ومهمة من التفاعل مع فنان إصطفوهو وحبوهو وحيسمعوهو بمليون طريقة تانية بعيداً عن سلطتك فما تشيل وش القباحة لأنو البوليس ماناقص تفلتات أمنية وفجوة مجتمعية.

لقد خلق أبناءنا لزمان غير زماننا… ونحن ما من حقنا نستعبدهم عشان ولدناهم…. لو إتعاملنا بحسب القناعة دى صدقونى حنرتاح ونريحهم…. إدعاء المثالية ودفن الرؤوس فى الرمال ما حل لأى مشكلة محتاجة حوار وأدوات موضوعية ونظرة واقعية…. وكان على عيالنا محتاجين مننا كتيييير…. أهم من كوننا نمنعهم من حفلة ولا فنان.

داليا الياس