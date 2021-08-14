



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021م

صحيفة السوداني:

حمدوك يترأس اجتماع المجلس القومي للدفاع المدني

سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان: تسليم المشتبه بهم للمحكمة الجنائية سيمثل علامة بارزة أخرى

ضبط ذهب وعملات أجنبية في طريقها إلى الخارج حكومة الخرطوم تصادق رسمياً على إلحاق عمال النظافة بالخدمة المدنية

الحرية والتغيير تسحب الثقة من والي القضارف

والي القضارف يكشف لـ”السوداني” تفاصيل ظهوره في أحد مناشط المؤتمر الوطني

وصول الدفعة الثالثة من قمح المعونة الأمريكية إلى ميناء بورتسودان

شبكة سودان ناو الإلكترونية:

– الجيش السوداني يسقط طائرة تجسس اثيوبية بدون طيار على أراضي الفشقة

– حمدوك يتعهد بإقامة متحف للثورة السودانية

– المجلس المركزي للحرية والتغيير يسحب الثقة من والي القضـارف.

صحيفة الوطن:

البرهان يخاطب الشعب السوداني اليوم

القبض على المتهم الرئيسي في أحداث تفجير بورتسودان

الحرية والتغيير تسحب الثقة من والي القضارف.

صحيفة النيل الدولية:

تركيا: السودان خصص لنا مليار متر مربع من أراضيه الأمطار تجرف الطريق القاري بين السودان وإثيوبيا الحرية والتغيير تسحب الثقة من والي القضارف بسبب (فيديو) قديم

السودان يسقط طائرة تجسس إثيوبية مسيرة بـ«الفشقة» على الحدود

القبض على المتهم بتفجير نادى الامير ببورتسودان السودان يسجل «14» إصابة «كورونا» جديدة وحالة وفاة

النيلين