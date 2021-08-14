(38) مركزا لتشخيص وعلاج ومكافحة السل بالجزيرة





كشفت الدكتورة مريم عز الدين منسق برنامج مكافحة الإيدز والدرن بوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 1334 إصابة بالدرن بالولاية في النصف الأول من العام 2021م . وأشارت منسق برنامج مكافحة الإيدز والدرن وفق (سونا) لوجود 38 مركزا لتشخيص وعلاج ومكافحة الدرن بالولاية. وأكدت إلتزام صندوق الدعم العالمي بتوفير الأجهزة والتشخيص والعلاج المجاني بنسبة 100% وأعلنت أن البرنامج القومي لمكافحة الدرن بوزارة الصحة أكمل كافة الترتيبات لزيادة التغطية بالعلاج الوقائي للأعوام 2021م – 2023م في شهر أغسطس الجاري لمنع حدوث حالات جديدة في السودان . وقالت أن الإكتشاف المبكر للدرن والعلاج الفعال يسهمان في كسر حلقة العدوي حيث يقوم المريض الواحد بنقل العدوي من 10 – 15 شخصاً مما يتطلب أهمية التشخيص والعلاج المبكر مشددة علي ضرورة المداومة علي العلاج لمدة 6 أشهر لضمان خلو الجسم من المرض .. وأعلنت عن تلقى 447 مريضا الخدمات العلاجية بمركز مدني .

الخرطوم ( كوش نيوز)