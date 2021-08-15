(9) وفيات بفيروس كورونا ليوم السبت





أعلنت وزارة الصحة، عن (9) وفيات بفيروس كورونا بولاية الجزيرة يوم أمس السبت.

وقال تقرير فيروس كورونا، إن ولاية القضارف سجلت (4) حالات إصابة مؤكدة، كما سجلت ولاية البحر الأحمر (3) حالات وحالة واحدة بولاية شمال كردفان.

وأشار الى تسجيل (25) حالة اشتباه.

وأكد التقرير أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى يوم أمس السبت بلغ (37556)، مشيراً الى ان أكثر الولايات تضرراً من الجائحة هي ولاية الخرطوم بـ(24799) حالة، ولاية الجزيرة بـ(3498) وولاية البحر الأحمر بـ(1892)، بينما بلغ إجمالي الوفيات (2813)، وبلغت الوفيات بولاية الخرطوم (1139) كأعلى نسبة وفيات وتليها ولاية الجزيرة بـ(543).

وأوضح التقرير أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس (31513)، والحالات النشطة حتى الآن (85)، و(3145) حالة تحت المراجعة.

صحيفة السوداني