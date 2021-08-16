



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 16 أغسطس 2021م

صحيفة السوداني:

حمدوك: قرار تسليم المطلوبين دولياً في انتظار إجازته بواسطة “الاجتماع المشترك”.

د. حمدوك حول قضية مبارك أردول: (لا يوجد زول كبير على القانون، ونحن على الإطلاق لن نقوم بحماية فاسد.

فيما يتعلّق بقضية والي القضارف، فسوف نتّخذ حولها قرارا حاسما خلال 24 ساعة، إما أن يتقدّم الوالي باستقالته، أو سنقوم بإقالته.

رئيس الوزراء: لم تتوفر الإرادة السياسية الكافية لقيام المجلس التشريعي خلال المدة الزمنية المذكورة بالمبادرة … وحال توفر الإرادة يمكن قيام المجلس التشريعي، (والأمر ده ما عاوز درس عصر).

الدقير: على الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات

ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بمحطة عطبرة.

مؤتمر تنويري الثلاثاء المقبل للتعاون بين “سلعتي وثمرات”

سودان ناو الإلكترونية:

– “المالية” ترفض خفض ضريبة القيمة المضافة

– حفرة عميقة تبتلع طفلين بشرق الجزيرة

صحيفة أخبار اليوم:

حمدوك: قرار تسليم المطلوبين دوليا اتخذ في يونيو الماضي.

حمدوك يُصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة بوزارة الخارجية.

حمدوك يؤكد التواصل مع تعقيدات الملف الإثيوبي.

حمدوك لا كبير على القانون ولن نقوم بحماية اي فاسد.

صحيفة الوطن:

حمدوك يكشف تفاصيل مبادرته ويعلن إقالة والي القضارف.

رئيس الوزراء : ملف الإقتصاد يزعجني ولن نحمي أي فاسد.

الدقير: على الأحزاب الإستعداد للإنتخابات.

نبيل أديب : رئيس القضاء سيكون شخصية مستقلة

سما نيوز:

النائب الأول يطلع على مجمل الاوضاع بولاية غرب دارفور.

عضو مجلس السيادة الطاهر حجر يلتقي وفد منبر المنظمات السودانية.

النائب الأول يؤكد اهتمامه بمتابعة انفاذ المشروعات الخدمية والتنموية بولاية شرق دارفور.

صحيفة النيل الدولية:

عودة سفير السودان إلى أديس أبابا.

تشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة بوزارة الخارجية.

بسبب عرمان.. مناوي يعتذر عن عضوية آلية تنفيذ مبادرة حمدوك.

انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية امس.

النيلين