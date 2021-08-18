اسحق احمد فضل الله يكتب: والسواقة بالـ……..شنو؟

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ونحن نشير أمس نهاراً وقبل ساعات من خطاب حمدوك نشير إلى أن حمدوك سوف يقول كذا وكذا… نقولها ليس سحراً بل قراءة لما يجري

فالآن حمدوك مستشاره هو… عرمان

وعرمان مهمته الآن هي أن (يدوخ) حمدوك ثم يقوده

وأمس مساءً كانت مبادرة حمدوك و…أسماء وأسماء

والأسبوع الماضي لما كان حمدوك(عرمان) يكتب مبادرة حمدوك كان دحلان/ رجل مخابرات الإمارات/ في الخرطوم.

وكان توت قلواك الحاكم الحقيقي للجنوب في الخرطوم.

والجنوب والإمارات والشيوعي هم الذين صمموا اتفاقية جوبا.

الاتفاقية التي تعطي الحركات المسلحة السودان كله… أو فصل ما تريد فصله.

والمبادرة… مبادرة حمدوك تصمم للتعامل مع ورطة الانتخابات / الورطة التي انزلق إليها حمدوك قبل شهرين في خطاب مفاجئ يتعهد فيه بالانتخابات وبلجنة القانون الذي يصنعها/

التعامل مع الورطة وكيفية الخروج منها كان هو ما يأتي بعرمان مستشاراً لحمدوك.

وعرمان الذي يريد أن يجعل السودان في أيدي الشيوعي يشرع في العمل.

العمل بحيث يغرق حمدوك أكثر وأكثر.

وبحيث يجد حمدوك أنه لم يبق له إلا…

الشيوعي…

والحركات المسلحة… التي يديرها الشيوعي..

والإمارات التي تدير الشيوعي

وعرمان يصنع المبادرة التي ظاهرها هو(لملمة) السودان.

وباطنها هو… رسم إجماع الجهات كلها على رفض المبادرة وبالتالي حمدوك.

فعمل مثل هذا/ عمل يشرك أبرز الناس في لجنة/ هو عمل يسبقه عادةً الاتصال بكل واحد من القادة هؤلاء لموافقته.

ثم إعلان اسمه

لكن ما يجري هو إعلان الأسماء دون مشاورتها.

والأسماء هذه ترفض لأن عرمان كان يصمم الأمر بحيث يحصل على الرفض هذا.

وإعلان للمبادرة مساء الأحد ..

وقبل أن يخرج حمدوك (بالفعل) من البوابة الغربية للقصر كان مناوي يعلن استقالته…

وترك يعلن استقالته

و….

ومن لا يريد أن يستقيل يتكفل عرمان بتطفيشه مثل مريم وزيرة الخارجية ومن معها من حزب الأمة

فالآن ومنذ فترة الناس تضج بما يحدث في الخارجية

ومريم تطلق لجنة تحقيق.

وعرمان أمس يطلق لجنة تحقيق أخرى للأمر ذاته مما يعني أن عرمان يعلن للسيدة مريم أنها ولجنتها… صفر لا يأبه به أحد.

والسيد عرمان يفعل ما يفعل لأن الأسلوب هذا طبع عنده… طبع قديم.

فعرمان مستشار قرنق حين يأتي إلى الخرطوم بعد اتفاقية السلام مع قرنق يقرر أن يقدم نفسه للناس

عندها عرمان يدعو لمظاهرة…..

وعرمان الآن حين يصبح مستشاراً لحمدوك يقرر أن يقدم نفسه للناس…. ومظاهرة الشواذ تنطلق.

وعرمان الشيوعي… بالمذهب هذا.

وعرمان مستشار حمدوك بالطبع هذا.

يشرع في نتف حمدوك بحيث يجعله تابعاً(يلهث) للإمارات وللشيوعي.

ومبادرة حمدوك التي تضم شخصيات يجري اختيارها بعد ضمان رفضها مبادرة يصنعها عرمان بدقة.

والأسبوع الماضي المواقع تحمل صورة لحمدوك وهو يصافح ضاحكاً سكرتير الشيوعي.

والناس تعجز عن فهم السبب.

والسبب هو هذا.

وعرمان يسوق حمدوك بالهمس الذي هو أنه بهذا وبلجنة لا قيمة لها.

…تجتمع وتنفض لشهور يستطيع أن يجعل اللجنة هذه تبدأ عملها / الوحيد/ بتأجيل وتأجيل وتأجيل الانتخابات.

ومد ثم مد… مد الفترة الانتقالية.

صحيفة الانتباهة