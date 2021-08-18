توقيف أجنبيين ضبط بحيازتهما (6) كيلو هيروين مخدر بالبحر الأحمر





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر من توقيف أجنبيين من رعايا دولة إفريقية وبحوزتهما (6) كيلو هيروين مخدر، وذلك أثناء استقلاله أحد البصات السفرية المتجهة لولاية البحر الأحمر.

وكشفت متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) بأن القبض على المتهمين الاجنببين جاء نتيجة توفر معلومة تفيد بأن هنالك أفراد شبكة من رعايا دولة إفريقية مجاورة في طريقهم إلى احدى الدول العربية المجاورة وبحوزتهم بدرة مخدرة مهربة، وأشارت الشرطة إلى أنه وبموجب ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص للمتابعة وضبط المتهمين، وعند وصول البص الي نقطة تفتيش سواكن تم إخضاع المتهمين للتفتيش وعثر على (2) جوال كبير بدرة مخدرة في التجويف الداخلي لحقيبة المتهم الأول ، بجانب عثور الشرطة على ( 2) جوال كبير في تجويف الحقيبة الداخلي للمتهم الثاني، وكشفت الشرطة أنه وبعد تحريز البودرة المخدرة بلغت جملتها (6 ) كيلو هيروين، وعلى ضوء ذلك تم اقتياد المتهمين الى قسم شرطة سوا كن واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما بالأرقام 57/58 تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتم وضع المضبوطات معروضات في البلاغ.

الجدير بالذكر أن سلطات مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر أعلنت نهاية الأسبوع الماضي القبض على اجنبي ينتمي لشبكة عابرة للحدود تنشط في الاتجار في بودرة الكوكايين، وتهريبها إلى إحدى الدول الخليجية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة